Одяг зі щільного деніму, прозорих тканин, чи неправильні аксесуари – найчастіші помилки жінок у підборі літнього аутфіту. Тому Андре Тан прослідкував, які саме жіночі речі псують увесь образ та розмістив їх на своїй особистій сторінці в інстаграмі.

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Модні помилки влітку

Вдягаємося недоречно

"Якщо взимку всі приблизно розуміють, який одяг на роботі буде доречним, то влітку ситуація змінюється кардинально. Хтось віддає перевагу пляжним варіантам (короткі рвані шорти і футболки), а хтось пускає в хід топи з відкритими плечима і широкі спідниці", – зазначив Андре Тан.



Андре Тан назвав помилки в літньому гардеробі / Фото з інстаграму

Носимо одяг, який просвічується на яскравому сонці

За словами дизайнера, влітку неможливо обійтися без тонких натуральних тканин, підступність яких не варто недооцінювати. Речі, які нам при одному світлі можуть здатися напівпрозорими, на сонці можуть оголити все, що можна. Треба завжди перевіряти, як виглядає спідниця або плаття, ставши в ній перед вікном в сонячну погоду.



Андре Тан назвав помилки в літньому гардеробі / Фото з інстаграму



Носимо занадто вузьке

"Вузький одяг влітку – жахливе непорозуміння. У ній просто дуже спекотно! Залишаючи тіло без дистанції з одягом, ви позбавляєте його нормального теплообміну, тільки сприяючи перегріву. Бандажні сукні, обтислі спідниці і всі інші припасовані речі відправте на заслужений відпочинок. У моді – вільні силуети і оверсайз", – розповів модельєр.



Андре Тан назвав помилки в літньому гардеробі / Фото з інстаграму



Носимо джинси з щільного деніму

Андре Тан не радить носити одну й ту ж пару джинсів і взимку, і влітку, адже в темно-синьому денімі в теплу пору року можна просто "зваритися". Він також розповів, що виглядають в образі вони важко, тому варто на заміну щільним джинсам підібрати штани з льону або просторі кюлоти.



Андре Тан назвав помилки в літньому гардеробі / Фото з інстаграму



Підбираємо неправильні аксесуари

"Тут я маю на увазі сумки з ручкою у формі ланцюга, а також масивні кільця і намиста – вони сильно нагріваються на сонці і носити їх стає просто нестерпно. Прибережіть їх до осені! Пропоную замінити на натуральні метали, нитку перлів або хендмейд прикраси", – порадив дизайнер.



Андре Тан назвав помилки в літньому гардеробі / Фото з інстаграму



Помиляємося з взуттям і недооцінюємо важливість педикюру

"До підбору взуття влітку потрібно ставитися ретельно, інакше все літо будете обклеювати ноги пластирами. Запам'ятайте, офісний дрес-код не одобрює ваші улюблені в'єтнамки. Ідеальним варіантом взуття для робочих буднів влітку стануть лофери або туфлі на kitten heel. Пам'ятайте, що педикюр влітку необхідно робити частіше: агресивне зовнішнє середовище і доглянута шкіра ніг практично несумісні", –розповів Андре Тан.



Андре Тан назвав помилки в літньому гардеробі / Фото з інстаграму