Андре Тан назвав хіти цієї весни: що рекомендує носити дизайнер

Знаменитий український дизайнер і фешн-експерт Андре Тан любить ділитися з прихильниками цінними порадами щодо вибору одягу. Дизайнер опублікував другу частину трендового вбрання, яке стане особливо популярним цієї весни.

Один з найвидатніших чоловіків в українській модній індустрії Андре Тан добре знається на трендах, тож вирішив скласти для модниць ще одну добірку вбрання, яке хотітимуть приміряти на собі всі цієї весни.

До теми Український дизайнер Андре Тан назвав тренди весни

Модельєр зазначає, що швидкоплинні тренди не повинні "знищувати" ваш стиль. За його словами, варто надихнутися 2-3 трендами сезону та внести свої фішки в свій гардероб.

Тренди весни від Андре Тана

Активні плечі

Підплічники зроблять тендітних дам ще жіночними – контраст зі стегнами зробить талію тоншою. Не бійтеся експериментувати! Можна вибрати не занадто масивний варіант, а лише м'яку підкладку всередині по лінії плечей.



Тренди весни від Андре Тана / Фото з інстаграму

Loungewear

"Цей неймовірний стиль домашньої розкоші дарує оточуючим враження, ніби ви не збиралися 3 години. Обирайте це вбрання на роботу, прогулянку і навіть на вечірку. Головне вибрати щільний шовк вільного крою", – пише дизайнер.



Тренди весни від Андре Тана / Фото з інстаграму

Драпірування

За словами модельєра – це простий, але дуже цікавий елемент гардероба, а також відмінний шанс скорегувати фігуру і розставити правильні акценти. Якщо у вас в гардеробі є неактуальна річ - спробуйте оживити її, додавши драпірування самостійно. Зробити це дуже просто.



Тренди весни від Андре Тана / Фото з інстаграму

Колір жуйки

Трояндові відтінки варіюються від світлих до темних, але за загальний тон відповідає класичний бабл-гам. Сумки такого відтінку теж виглядають дуже "смачно".



Тренди весни від Андре Тана / Фото з інстаграму

Маска

"Цей тренд приклеївся до нас надовго. І тут все на ваш смак! Головне, будьте здорові і stay positive", – написав Андре Тан.



Тренди весни від Андре Тана / Фото з інстаграму