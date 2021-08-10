Андре Тан назвав головні тренди осені 2021: на які речі треба звернути увагу

Відомий український дизайнер і модельєр зі світовим ім’ям Андре Тан готує своїх прихильників до осінньо-зимового сезону. Він назвав головні тренди осені, які будуть на піку популярності вже зовсім скоро.

Знаменитий український модельєр Андре Тан опублікував новий допис зі стильними порадами для майбутнього сезону. В останній місяць літа всі модниці починають активно готуватися до осені, тож дизайнер назвав модні тенденції, які будуть найбільше переважати серед інших елементів гардероба.

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Новий допис, який Андре Тан опублікував на своїй особистій сторінці в інстаграмі, присвятив трендам осені 2021.

Обтислі bodycon сукні по фігурі

"Обтислі сукні, як у сімейства Кардашян повернулися. Вибирайте щільні плаття довжиною міні або міді. Раджу комбінувати з грубим взуттям для врівноваження образу. І не забувайте про вирізи - це справжній хіт", – йдеться в дописі.



Тренди осені 2021 / Фото з інстаграму

Спідниці міні

Спідниці міні почали помалу набирати обертів влітку, втім восени вони точно увійдуть в список трендових речей. Дизайнер радить звернути увагу на принти "шахова клітка", "ромби", "смужка". Не бійтеся поєднувати спідниці з кольоровими колготками або легінсами.



Тренди осені 2021 / Фото з інстаграму

Романтичні блузи

Банти, рукави-буфи, рукави-ліхтарики і підплечники – must have цієї осені. Врівноважити романтичність в образі допоможе денім або маскулінний низ.



Тренди осені 2021 / Фото з інстаграму

Монограми

"Логотипи повернулися знову, але тепер уже в більш сучасній варіації. Показали їх у своїх колекціях бренди Versace, Fendi, Balmain і Burberry. Також варто звернути увагу на трендсеттер Marine Serre – їх впізнавані логотипи-півмісяці буде видно здалеку", – зазначив дизайнер.



Тренди осені 2021 / Фото з інстаграму

Бра-топи

Цей тренд не втрачає свою актуальність вже кілька років. У холодну пору року одягайте шовкові топи і бюстгальтери прямо поверх оверсайз-джемперів і суконь, або комбінуйте з напівпрозорими лонгслівами, надягаючи їх поверх.



Тренди осені 2021 / Фото з інстаграму

Хустки як головний убір

Найстильнішою альтернативою ненависним шапкам стають косинки з щільних матеріалів. Надихайтеся показами Max Mara, Versace і Dior.



Тренди осені 2021 / Фото з інстаграму

Лавандовий колір

"Одним з ключових квітів осені і зими стане лавандовий, який легко комбінується зі стриманою ахроматичною палітрою і відмінно доповнить нейтральні відтінки", – зазначив Андре Тан.

Він також зазначив, що актуальним буде морський синій відтінок, жовтий, зелений (як у Bottega Veneta), яскрава фуксія, теракотовий, темно-фіолетовий, сіро-блакитний.



Тренди осені 2021 / Фото з інстаграму