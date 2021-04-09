Андре Тан назвав базові сумки та взуття, які мають бути в кожної модниці: фото

Відомий український модельєр ділиться не лише модними тенденціями, але й цінними порадами. У своєму інстаграмі Андре Тан опублікував черговий допис, який привернув увагу модниць. Дизайнер на прикладах вирішив показати, які базові сумки та взуття мають бути в гардеробі кожної модниці.

Кожного сезону знамениті дизайнери пропонують красуням нові колекції одягу та аксесуарів, які допоможуть завжди виглядати неперевершено. Втім Андре Тан вирішив розповів прихильникам про базові сумки та взуття.

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Окрім трендових речей, мода на які є швидкоплинною, дизайнер радить звернути увагу на базові елементи гардеробу, які будуть актуальними поза часом.

Базові сумки

"Цю трійцю я називаю "і в бенкет, і в світ, і до добрих людей": шоппер, клатч і крос-боді. Чому? У шоппер влізе і ноутбук, і бутерброд – ідеальний супутник для походів на роботу або поїздок за місто на вихідні. Клатч – сумка без ручок для вечірніх виходів у ресторан або на весілля подруги. Крос-боді повинна бути середнього розміру, структурована і обов'язково з довгим ременем, який дозволить носити її і як на плечі, так і через плече", – зазначив дизайнер.



Андре Тан назвав базові сумки та взуття / Фото з інстаграму



Андре Тан назвав базові сумки та взуття / Фото з інстаграму



Андре Тан назвав базові сумки та взуття / Фото з інстаграму

Базове взуття

Андре Тан пише, що нове взуття – як ліки, а на ліках не економлять. Дизайнер розповів про базовий список, без якого модницям не обійтися.



– Човники підходять і на роботу, і на вечерю в ресторан. Каблук від 5 до 10 см. Вибирайте бежеві човники, адже вони підходять під все.

– Босоніжки. Вибирайте для бази моделі з тонкими ремінцями, але якщо не любите відкривати пальці – придивіться до моделі "Мері Джейн".

– Кросівки / кеди / снікерси купуйте обов'язково світлі, і знайдіть баланс між зручністю і жіночністю.

– Босоніжки (на підборах 3 см) / сандалі.

– Лофери / оксфорди / монки / дербі / броги.

– Челсі / мілітарі.

– Ботильйони / чоботи / черевики.

Дизайнер зазначає, що все з цих списків має бути в нейтральних відтінках (чорний, сірий, білий, молочний, шоколадний, відтінки коричневого).



Андре Тан назвав базові сумки та взуття / Фото з інстаграму



Андре Тан назвав базові сумки та взуття / Фото з інстаграму