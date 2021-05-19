Андре Тан завжди ділиться зі своїми прихильниками цінними порадами. В останньому дописі на своїй особистій сторінці в інстаграмі, він звернув увагу на помилки, яких допускають дівчата у виборі одягу на роботу.

Дивіться також Тренд сезону – легінси зі штрипками: як їх носять інстаграм-модниці

Модельєр навів приклади в картинках, щоб його прихильниці на практиці побачили, як втілити його поради.

"Куці" жакети

"Відмінний спосіб потрапити прямо в нульові. У кожної речі є термін придатності, і застарілий фасон не приховаєш. Замінюємо подовженими двобортними піджаками і блейзерами прямого крою. І спробуйте нарешті клітинку або гусячу лапку!", – написав дизайнер.



Модні поради Андре Тана / Фото з інстаграму



Штани з низькою посадкою

Дизайнер зазначив, що низька посадка мало кого прикрашає. Замініть їх штанами з середньою посадкою на талії. Не забувайте про розрізи, адже вони зараз хіт сезону.



Модні поради Андре Тана / Фото з інстаграму

Спідниці та сукні неактуальної довжини

"Мініспідниці в офісі недоречні. Обирайте спідниці, які закривають колінну чашечку. Довжина – міді. Такі спідниці та сукні точно будуть на піку популярності ще кілька років", – написав Андре Тан.



Модні поради Андре Тана / Фото з інстаграму



Прозорі блузи і топи

За словами модельєра, будь-який прозорий і напівпрозорий одяг порушує всі правила офісного дрес-коду, навіть якщо зверху ви одягнете піджак. Ваша базова сорочка повинна бути щільною і закривати всі, що потрібно.



Модні поради Андре Тана / Фото з інстаграму



Велика кількість трикотажу

Також дизайнер зазначив, що типова помилка в офісному дрес-коді – це велика кількість трикотажу. Дозовано можна включати трикотажні елементи в робочі комплекти: кардиган, водолазка, светр або топ – ось основний набір, який можна сміливо носити на роботу. Головне – не все відразу.



Модні поради Андре Тана / Фото з інстаграму



Балетки

"Зараз стільки зручного і стильного взуття, що гріх так спотворювати свої ноги і ходу. Чим замінити? Та чим завгодно! Туфлі, броги, лофери, монки. Якщо балетки намертво запали вам в душу, вибирайте з загостреним мисом і без жодних бантиків і стразів", – заявив Андре Тан.



Модні поради Андре Тана / Фото з інстаграму



Застарілі прикраси

"Радянське золото, сережки-пензлики, прикраси з пір'ям, яскрава масивна біжутерія, блискучі прикраси зі стразами, з розсипом каменів – категоричне ні! Доречні тільки базові лаконічні прикраси: золото, срібло, рожеве золото. Можлива і біжутерія, але з натуральних матеріалів – такі вироби повинні бути маленькими, непомітними і стильними", – зазначив модельєр.



Модні поради Андре Тана / Фото з інстаграму