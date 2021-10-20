Андре Тан і Катя Осадча вдруге представили спільну колекцію: вражаюче вбрання

Один з найвідоміших українських дизайнерів Андре Тан створив другу колекцію одягу спільно з телеведучою Катериною Осадчою. Осінню колекцію прикрашають квіткові орнаменти за мотивами робіт знаменитих українських художниць Тетяни Яблонської та Марії Примаченко.

В осінню капсулу під назвою Timeless увійшли затишні светри з високим горлом, трикотажні штанні костюми та кардигани на великих ґудзиках, елегантні сукні та спідниці.

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У колекцію також увійшли головні убори: кепі, обруч з бантом та капор — знакові аксесуари в гардеробі Каті Осадчої. Це прості речі, що легко поєднуються між собою і будуть актуальні багато років, не залежно від трендів. Кольори колекції також поза часом: білий, сірий та відтінки бежевого. Велику увагу Андре та Катя приділили матеріалам, обравши ніжний шовк та м’який кашемір.

У другій колекції представлений авторський принт: на сукнях та светрах нанесені мальви та волошки з картин Тетяни Яблонської та Марії Примаченко.

"Розпочинаючи роботу над нашою новою спільною колекцією, ми вирішили звернутись до творчості двох українських художниць: Тетяни Яблонської та Марії Примаченко. Принти на одязі створені за мотивами їх картин. Кожна квітка у малюнку має своє значення. Волошка в українській традиції – це символ вірності, скромності та душевної краси, а мальва – любові до рідної землі та спадщини предків. Українські жінки вишивали ці квіти на сорочках, як обереги", – розповідає Андре Тан.



Спільна колекція Андре Тана і Каті Осадчої / Фото з інстаграму знаменитостей

Катя Осадча розповіла, що у новій колекції вони поєднали спортивні елементи та вишукані матеріали, створили баланс між модою та комфортом.

Взимку я роблю ставку на ті речі, в яких буду почуватися зручно і тепло під час перельотів і відряджень, прогулянок з дітьми та зустрічей з друзями. В нашій колекції Timeless ви знайдете універсальні речі, які підходять для всіх цих випадків, адже сучасній жінці іноді бракує часу на перевдягання,

– ділиться Катя Осадча.

На нову колекцію вже відреагували українські знаменитості. Танцівниця Ілона Гвоздьова зазначила, що колекція створена у її улюблених кольорах, а телеведуча Лілія Ребрик написала, що вбрання виглядає просто розкішно. Свої захоплення в коментарях також залишили дизанерка Катя Сільченко та тенісистка Еліна Світоліна.



Спільна колекція Андре Тана і Каті Осадчої / Фото з інстаграму знаменитостей



Спільна колекція Андре Тана і Каті Осадчої / Фото з інстаграму знаменитостей



Спільна колекція Андре Тана і Каті Осадчої / Фото з інстаграму знаменитостей



Спільна колекція Андре Тана і Каті Осадчої / Фото з інстаграму знаменитостей



Спільна колекція Андре Тана і Каті Осадчої / Фото з інстаграму знаменитостей



Спільна колекція Андре Тана і Каті Осадчої / Фото з інстаграму знаменитостей



Спільна колекція Андре Тана і Каті Осадчої / Фото з інстаграму знаменитостей