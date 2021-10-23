На презентацію осінньої капсули "Timeless" Катя Осадча прийшла у бежевій сукні в квітковий принт. Її образ доповнював подовжений кардиган та стильний головний убір – кепі. Дизайнер Андре Тан приміряв білу базову футболку та молочний костюм.

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Підтримати свою зіркову дружину прийшов шоумен Юрій Горбунов. На презентацію нової колекції прийшли чимало знаменитостей, серед яких спортсменка Аніта Луценко, тренерка "Зважених та щасливих" Марина Боржемська, модель та переможниця конкурсу "Міс Україна 2018" Вероніка Дідусенко, телеведуча та журналістка Поліна Неня та модель Крісті Пономар.



Презентація колекції Андре Тана і Каті Осадчої / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Презентація колекції Андре Тана і Каті Осадчої / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Презентація колекції Андре Тана і Каті Осадчої / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

В осінню капсулу під назвою Timeless увійшли затишні светри з високим горлом, трикотажні штанні костюми та кардигани на великих ґудзиках, елегантні сукні та спідниці.

У другій колекції представлений авторський принт: на сукнях та светрах нанесені мальви та волошки з картин Тетяни Яблонської та Марії Примаченко.

"Для нас було важливо, щоб в кашемірі були і мальви, волошки і різні квіти. Моя бабуся завжди казала, що це від пристріту. Також для мене було важливо, щоб одяг можна надягнути через 4, 5 і 10 років. Тому першочергово було взято бежево-білий, бежевий та колір солодкої кукурудзи. Ми ще зробили принт на шовку й використали не лише кашемір, але й екоматеріал", – зазначив Андре Тан.

У колекцію також увійшли головні убори: кепі, обруч з бантом та капор — знакові аксесуари в гардеробі Каті Осадчої. Це прості речі, що легко поєднуються між собою і будуть актуальні багато років, не залежно від трендів.



Презентація колекції Андре Тана і Каті Осадчої / Фото Валентини Поліщук, 24 канал



Презентація колекції Андре Тана і Каті Осадчої / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

В ексклюзивному коментарі журналістам 24 каналу дизайнер Андре Тан розповів про кілька важливих критеріїв, які допоможуть стильно виглядати цієї осені.

"Що стосується взуття, то це квадратний ніс, але у кросівках вузький ніс. Щодо одягу, то в цьому сезоні модна завищена лінія талії, але весною вона буде супернизькою й все-таки одяг оверсайз. Оверзайз піджаки, оверсайз з широкими штанами – зараз хіт сезону", – розповів дизайнер.

Андре Тан не оминув увагою антитренди, які часто псують загальний образ та заявив, що модними вже давно перестали бути обтислі сорочки, тож їх варто замінити.