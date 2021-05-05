У портфоліо бренду Andre TAN – цілий ряд успішних fashion-колаборацій з іменитими дизайнерами і відомими брендами. Метою такого партнерства є створення лімітованої ексклюзивної колекції, яка ефектно і зовсім по-новому висловить ДНК і цінності бренду.

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Колаборації зі знаменитостями – це чудова платформа для привернення нової аудиторії. Раніше дизайнер презентував спільну колекцію одягу з головною редакторкою журналу Elle Сонею Забугою та співачкою Олею Поляковою. Тепер модельєр вирішив запустити колаборацію з ведучою "Світського життя" Катею Осадчою.

Першим новиною про колаборацію зі знаменитістю поділився Андре Тан. У своєму дописі він зазначив, що вже з 13 травня колекцію ANDRE TAN х Катя Осадча можна буде придбати у всіх магазинах в різних куточках України.

Катя – людина з бездоганним смаком. Вона точно знає, що носять наймодніші дівчата світу і сама є амбасадором української моди в світі. Саме тому в нашій спільній колекції простежуються національні мотиви, переосмислення через призму сучасних трендів,

– зазначив модельєр.

Андре Тан також розповів, що всі речі в колекції виконані з екологічних матеріалів: органічної бавовни, льону та інноваційної тканини з переробленого цукрового очерету.

Катя Осадча на своїй особистій сторінці зізналася, що спільну колекцію вони з Андре Таном готували пів року.

"Ми знайомі з Андре вже більше шістнадцяти років, і я тішусь, що маємо змогу створити щось спільне. Мій повсякденний літній гардероб завжди складається з невагомих суконь різної довжини, легких штанів, блуз і, звичайно, головних уборів", – написала телеведуча.

Осадча заявила, що багато речей поза часом і переходять з одного сезону в інший, тому їй хотілось створити ідеальний гардероб на літо. За її словами, речі зі спільної колекції пасуватимуть і для відпочинку на узбережжі, і для літа в місті.

На спільному кадрі телеведуча позувала у короткій білій сукні в горошок на зав’язках. Її аутфіт доповнювала трендова шовкова косинка та білі черевики. Андре Тан також одягнув літній образ. Перед fashion-фотографинею Сонею Плакидюк модельєр постав у білій футболці та чорних штанах. Антуражем знаменитостей слугував квітковий магазин.