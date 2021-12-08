Дарію Білодід у спортивному світі порівнюють з анакондою, коли вона обвиває своїми ногами суперника і робить задушливий прийом під час сутичок. З назвою "Анаконда" навіть вийшов документальний фільм про чемпіонку Європи.

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Все частіше дівчина з’являється на світських вечірках у розкішних образах, знімається для модних глянців та рекламних брендів. Нещодавно білявка стала світською репортеркою та приміряла ніжне плаття від української дизайнерки Оксани Мухи.

"Вчора був мій дебют у ролі ведучої на прем’єрі стрічки про принцесу Діану – "Спенсер". Я стала на один день зірковою репортеркою і взяла інтерв’ю у трьох зіркових гостей. Було дійсно хвилююче, тому що я звикла давати інтерв‘ю, а не брати. Але це був неймовірний досвід, мені дуже сподобалося. В мене був образ принцеси, який доречно підходить до фільму", – написала Дарія Білодід.

В інстаграм-дописі "Світського життя" з’явилися стильні фото спортсменки із зірковими гостями.

Образ Дарії Білодід

Знаменитість одягнула пудрову невагому сукню зі спущеними рукавами та виділеним корсетом від дизайнерки Оксани Мухи. Коштує таке плаття на сайті 12 500 гривень.

Образ Дарії доповнили сріблясті мінімалістичні босоніжки. Особливою родзинкою аутфіту стала блискуча діадема. Красуня позувала перед камерами з ніжним макіяжем.



Дарія Білодід стала світською репортеркою / Фото з інстаграму



Дарія Білодід стала світською репортеркою / Фото з інстаграму



Дарія Білодід стала світською репортеркою / Фото з інстаграму