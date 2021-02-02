Аманда Сейфрід знялася для глянцю у чуттєвій фотосесії: ніжні кадри

Американська акторка Аманда Сейфрід, яка восени народила другу дитину, з’явилася на обкладинці модного глянцю The Sunday Times Style та знялася у чуттєвій фотосесії.
Джерело: 24 канал
35-річна акторка часто знімається для модних видань. Найяскравіші фотосесії були для глянців Vogue, Glamour, Vs.Magazine, W magazine і для популярного американського видання People.
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У новій чуттєвій фотосесії Аманда Сейфрід довела всім, що може обіграти будь-який образ і виглядати в ньому надзвичайно і гармонійно. Стилістом зйомки став Ренато Кампора.
Популярна акторка позувала для глянцю у білому гольфі та жакеті з позолоченими ґудзиками та джинсах. Візажисти зробили знаменитості ніжний макіяж, нафарбувавши губи персиковою помадою.
На інших кадрах для глянцю Аманда позувала у золотистій об’ємній сукні в складки, костюмі Balmain з габаритними плечима та ніжній бежевій сукні з мереживом. Акторка також постала на світлині у яскравому помаранчевому светрі з вишитими квітами.
Аманда Сейфрід знялася у фотосесії / Фото з інстаграму @art8amby
Аманда Сейфрід знялася у фотосесії / Фото з інстаграму @art8amby
Аманда Сейфрід знялася у фотосесії / Фото з інстаграму @art8amby
Аманда Сейфрід знялася у фотосесії / Фото з інстаграму @art8amby
Аманда Сейфрід знялася у фотосесії / Фото з інстаграму @art8amby