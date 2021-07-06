Амаль Клуні заскочили на побаченні у сукні, в якій хочеться провести все літо: фото

Дружина голлівудського актора Джорджа Клуні давно стала улюбленицею модниць. 43-річна британська юристка кожним своїм виходом вражає публіку, оскільки завжди дотримується у своєму стилі елегантності.

Світову популярність озера Комо часто пояснюють "ефектом Клуні". Після того, як актор придбав улюблене місце відпочинку – віллу Олеандра, присутність знаменитості в маленькому містечку Лальо викликала цікавість та сприяла розвитку туризму.

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У 2017 році Амаль та Джордж Клуні після народження двійнят вперше провели відпустку на озері Комо, і відтоді часто приїжджають на відпочинок в Італію.

Напередодні папараці підстерегло закохане подружжя в одному з ресторанів на березі озера Комо. Амаль та Джордж досі зберігають любов та палку пристрасть одне до одного, тож часто збираються на побачення. Вони є одними з найвідоміших жителів на Комо, відтак кожний вихід подружжя привертає чимало уваги.

Увечері, після того, як знаменита пара виходила з ресторану Il Gatto Nero фотографи встигли зробити кілька кадрів у їхніх розкішних образах.

На побачення з чоловіком Амаль одягнула синю атласну сукню на тонких бретелях довжини міді, яка вдало підкреслила її зону декольте та струнку фігуру. Сукня досить легка, тож у теплу пору року вона стане прекрасною знахідкою для відвідування ресторанів, вечірок чи просто прогулянок.

Знаменитість залишила своє кучеряве волосся розпущеним, а на обличчя нанесла рум’яна та рожеву помаду. На виході з ресторану Джордж красувався у чорному костюмі, доповнивши свій образ коштовним годинником.



Джордж та Амаль Клуні на побаченні / Backgrid



Джордж та Амаль Клуні на побаченні / Backgrid