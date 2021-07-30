Алла Костромічова показала ніжний образ у білій сукні: фото

Українська модель Алла Костромічова нещодавно знялася для українського глянцю Buro 24/7. Знаменитість вирішила поділитися з прихильниками в мережі серією красивих кадрів у білій сукні.

35-річна телеведуча популярного реаліті-шоу "Топ-модель по-українськи" опублікувала на своїй особистій сторінці в інстаграмі допис про позитивне мислення. За сторінкою знаменитості стежить 1 мільйон користувачів, тож її слова знайшли відгук у багатьох читачах.

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"Мені здається, суть позитивного мислення в тому, щоб в будь-якому стані знаходити ресурс. Навіть якщо це втома, заздрість або злість. Вчора була просто безліч питань про те як жити, якщо всі показники на нулі. Дно існує саме для того, щоб від нього можна було відштовхнутися. Впадати у відчай немає ніякого сенсу – це глухий кут", – написала Алла.

У дописі вона зазначила, що якщо хочеться лише плед і какао, то на кілька днів собі це можна дозволити, але потім все одно треба запитати себе: "На що у мене є сили?". Ймовірно, саме у відповіді на питання ви знайдете запас енергії для змін.

"Знайдіть те, що вас дратує і використовуйте це на зло ворогам або на радість мамі", – зазначила Костромічова.

Образ Алли Костромічової

Знаменитість позувала у фотостудії у білій сукні, що складалася з плісированої спідниці та елегантного верху з V-образним вирізом. Струнку талію підкреслював білий пояс.

Образ зірки довершували бежеві туфлі-човники на високих підборах та коричнева сумка-клатч. Стилісти зібрали довге волосся Алли та зав’язали у хвіст, а візажисти зробили на обличчі максимально природний макіяж.



Елегантний образ Алли Костромічової / Фото з інстаграму



Елегантний образ Алли Костромічової / Фото з інстаграму