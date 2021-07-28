Алессандра Амбросіо знялася у розкішній фотосесії для Vogue Mexico: дивовижні кадри

40-річна знаменита бразильська супермодель Алессандра Амбросіо вразила мережу бездоганними образами, які вона приміряла для фотосесії мексиканського глянцю Vogue. Супермодель також постала на обкладинці глянцю у розкішному аутфіті.

Відома модель привчила своїх прихильників до спокусливих кадрів у купальнику. Бразилійка часто подорожує, тож тішить фанатів своєю стрункою фігурою та красивими формами.

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Цього разу Амбросіо постала в іншому образі. Зірка білизняного бренду Victoria's Secret

стала головною героїнею мексиканського глянцю. Модель приміряла стильне вбрання найвідоміших брендів та продемонструвала на собі осінні тенденції. Алессандра одягнула довгі сукні, елегантні костюми, жакети та штани.

Стилісти зібрали волосся манекенниці в пучок, а візажисти підкреслили повіки чорними тінями та масивними стрілками.

Fashion-фотограф Емма Самертон зняла для манекенниці 3 обкладинки. На одній з них знаменитість позувала у чорному лакованому бра, штанах кльош та класичному жакеті. Для іншого кадру вона приміряла коротку велюрову сукню з рукавами-фонариками. Образ довершували чорні високі чоботи.

На третій обкладинці зірка позувала у чорній спідній білизні та довгій сукні в сіточку. 40-річна модель продемонструвала свої довгі ноги та струнку талію.

Усі кадри з фотосесії зроблені в чорно-білому стилі. Гаряча бразилійка не лише приміряла красиве вбрання та поставала перед камерою фотографа у бездоганних позах, але й не посоромилася оголити груди, щоправда, прикривши їх руками.

Обкладинки глянцю для Vogue Mexico



Фотосесія Алессандри Амбросіо для Vogue Mexico



Фотосесія Алессандри Амбросіо для Vogue Mexico



Фотосесія Алессандри Амбросіо для Vogue Mexico



Фотосесія Алессандри Амбросіо для Vogue Mexico



Фотосесія Алессандри Амбросіо для Vogue Mexico