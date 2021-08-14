Алессандра Амбросіо вразила мережу ефектною сукнею з вирізами на талії та довгими рукавами: фото

Одна з найвідоміших бразильських супермоделей та колишній "ангел" Victoria's Secret Алессандра Амбросіо з'явилася у Каліфорнії на відкриття лофта Audi Design. Знаменитість одягнула бездоганну зелену сукню з вирізами на талії та довгими рукавами, від якої неможливо відвести погляд.

Алессандра Амбросіо слідкує за модними трендами, тож якщо збирається на світську подію, завжди робить ставку на стильні речі. Знаменитість досить висока, тож коли до суконь вона одягає підбори, її образ не залишає байдужим нікого.

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Її ріст, струнка фігура та врода досі забезпечують манекенниці рекламні контракти та зйомки для глянців. Алессандра Амбросіо в свої 40 років може похвалитися однією з найдовших кар'єр у модельному бізнесі.

Нещодавно у Каліфорнії відбулося святкове відкриття лофта, а в списку відомих запрошених гостей опинилася бразилійка Алессандра Амбросіо.

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміниВиробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

На світську подію модель одягнула трендове плаття літа. Зараз суперпопулярними є сукні з вирізами на талії та спині, тож знаменитість скористалася модною тенденцією, примірявши для святкової події довгу шовкову сукню зеленого кольору довжини максі.

Плаття оздоблене глибоким вирізом в зоні декольте та довгими рукавами, які додали сукні особливої ефектності. Дизайнери створили сукню зі своєрідним кільцем до якого кріпився матеріал сукні з двома глибокими вирізами на талії та животі.

До такого розкішного плаття Алессандра підібрала білі босоніжки на зав’язках та сумку пісочного кольору з ручкою обшитою камінням.

Довге волосся модель вклала у легкі локони, які нагадували мокрий ефект, погляд знаменитість підкреслила чорними стрілками, а губи намалювала коричневою помадою. Довершенням образу стала довга сережка, мінімалістичний ланцюжок на шиї та персні.



Чарівний образ Алессандри Амбросіо / Фото з інстаграму



Чарівний образ Алессандри Амбросіо / Фото з інстаграму