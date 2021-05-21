Алессандра Амбросіо показала стильні речі, які можуть освіжити ваш літній гардероб

Знаменита супермодель Алессандра Амбросіо показала ідеальний образ для спекотного дня в місті. Знаменитість потрапила в об’єктиви папараці в аутфіті, який кожна модниця може легко повторити.

Відома бразильська модель прогулялася сонячним Лос-Анджелесом в образі, який склала з базових елементів гардеробу.

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Своїм новим виходом на робочу зустріч 40-річна модель нагадала про тренд поєднування білого топу з білою сорочкою.

Образ Алессандри Амбросіо

Зірка білизняного бренду Victoria's Secret одягнула білий топ, який доповнила зверху сорочкою білого кольору з підкоченими рукавами. Зірки стрітстайлу зараз активно використовують у своїх образах сорочки розміру оверсайз, оскільки саме такі елементи гардеробу різних кольорів у весняно-літній період вважаються трендовими.

Свій аутфіт знаменитість доповнила голубими mom-джинсами на високій посадці та чорним ременем зі срібною пряжкою Hermès. Серед взуття Алессандра віддала перевагу білим в’єтнамкам на підборах.

Стильний look модель доповнила молочною сумкою Hermès Kelly, яка коштує понад 900 тисяч гривень. Амбросіо довершила образ коричневими сонцезахисними окулярами, срібним годинником, золотистими браслетами, перснями, сережками та ланцюжком.



Алессандра Амбросіо показала стильний образ / Фото з інстаграму



Алессандра Амбросіо показала стильний образ / Фото з інстаграму