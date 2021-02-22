Модель Алессандра Амбросіо одягнула найсексуальнішу сукню 2021 року: ефектні фото

Ефектна супермодель Алессандра Амбросіо любить демонструвати своїм прихильникам ідеальне засмагле тіло в купальниках, втім цього разу продемонструвала звабливу сукню з вирізами на талії.

Зірка Victoria’s Secret обожнює подорожі, тож майже увесь свій вільний час проводить в сонячних і теплих країнах.

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Наразі 39-річна бразильська супермодель Алессандра Амбросіо відпочиває у Фернандо де Нороньї – на одному з вулканічних островів, розташованих в 350 кілометрах від узбережжя Бразилії.

Нове місце відпочинку Амбросіо – справжній рай для любителів дайвінгу, серфінгу та справжніх цінителів природи. Найбіліший острів архіпелагу, куди саме прилетіла супермодель, налічує безліч бездоганних пляжів з кришталевою водою, коралів, дельфінів, омарів та різнокольорових тропічних риб.

У своєму інстаграмі зірка опублікувала кілька бездоганних кадрів зроблених на тлі дзвіниці та скель, що омиває Атлантичний океан. Алессандра Амбросіо одягнула сукню довжини міді сексуального крою. Вирізи на талії з обох боків елегантно переплетені на животі, а спина сукні залишається відкритою.

Знаменитість позувала на кадрах босоніж. Вона розпустила волосся, а її образ прикрашали мінімалістичні сережки та нафарбовані червоною помадою губи. Приголомшливі кадри супермоделі зібрали понад 50 тисяч вподобань.

"Будь спокійним. Закрий очі і пізнай спокій. Дихай легко. Побач себе і пізнай світ", – підписала світлину Амбросіо.



Алессандра Амбросіо одягнула найсексуальнішу сукню / Фото з інстаграму



Алессандра Амбросіо одягнула найсексуальнішу сукню / Фото з інстаграму



Алессандра Амбросіо одягнула найсексуальнішу сукню / Фото з інстаграму