Модель за останні роки не пропускає благодійний вечір amfAR. Попередні роки він проводився в Каннах і Венеції, а ввечері 4 листопада зібрав всіх знаменитостей у Лос-Анджелесі.

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Бразильська манекенниця прийшла на світський захід зі своїм коханим Річардом Лі. Закохані одразу привернули до себе увагу фотографів, позаяк Алессандра, як завжди, обрала для себе розкішне вбрання, яке ідеально підкреслило її струнку фігуру. Усі сукні ліванського дизайнера виглядають просто неперевершено, тож плаття з прозорого матеріалу, всіяне кристалами не стало виключенням.

Образ Алессандри Амбросіо

Алессандра любить стильно одягатися, слідкує за модою, тож обрала для себе сукню з нової колекції весна – літо 2021. Довгий виріб на брителях з глибоким розрізом додав образу сексуальності. Дизайнер додав сукні особливої родзинки. До бретелей він прикріпив масивні наплічники зі спадаючою тканиною. Вся сукня прикрашена маленькими та великими кристалами, які розшиті по всьому платті.

На презентації колекції модель представляла цю сукню з дорогоцінним кейпом з кристалів, втім Амбросіо одягнула лише сукню. Свій аутфіт вона доповнила молочними босоніжками. Волосся манекенниця заплела в пучок, а на обличчі зробила ніжний макіяж. Ефектний вихід бразильської моделі доповнили дорогоцінні сережки.



Аллесандра Амбросіо на гала-вечорі amfAR / Фото з Getty Images



Аллесандра Амбросіо на гала-вечорі amfAR / Фото з Getty Images