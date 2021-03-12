Актуальні тренчі 2021: бездоганні вироби, які сподобаються всім

12 березня 2021 , 13:04
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Джерело:

школа стилю Pump Your Style

Тренч – незмінна річ гардеробу на початку весни. В пошуках демісезонного верхнього одягу модниці віддають перевагу саме тренчам, адже вони завжди залишається актуальними.

Тренч – це один з елементів верхнього одягу, який є в гардеробі кожної модниці. Він є класикою, тож ніколи не виходить в моди. Носити одну й ту ж модель інколи набридає, тому радимо вам звернути увагу на інші фасони тренчів, які будуть цієї весни актуальними.

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Тенденцію популярності тренчів можна відслідкувати на модних показах, на яких дизайнери представляють найрізноманітніші моделі. Раніше жіночий тренч був одним з елементів ділового стилю, втім вже зараз – це елемент будь-якого стилю: casual, street style, спорт-шик, гранж та багатьох інших.

Тренч чудово поєднується з усім. Унікальна здатність трансформуватися з повсякденного образу в елегантний вечірній аутфіт робить модний плащ універсальним та практичним верхнім одягом. Тренч буде виглядати зовсім невимушено з джинсами і кросівками, а якщо його поєднати з сукнею і підборами, він матиме неймовірно витончений образ.

Усім нам відома класична модель виробу, однак це не єдиний варіант, який можна одягати цієї весни.

Актуальні тренчі 2021

  • Шкіряні

Цікавий фініш виробу зможе стати акцентом вашого образу, окрім того, шкіряний тренч ідеальний для дощових днів.


Стильні тренчі весни 2021 / Pump Your Style

  • Із елементами деконструкції

"Це той випадок, коли ви точно залишатиметесь в центрі уваги завдяки верхньому одягу. Можливо це буде тренч із накладним жилетом, розрізом на рукаві чи дуже дивним кроєм, у будь-якому разі це виглядатиме цікаво та незвично", – пише стилістка.


Стильні тренчі весни 2021 / Pump Your Style

  • Печворк

Обирайте тренч з денімом різних відтінків або ж міксу бавовни та шкіри. Однозначно такий варіант не можна віднести до бази, проте якщо ви в пошуку акцентної моделі – варто придивитись саме до цієї моделі.⠀


Стильні тренчі весни 2021 / Pump Your Style


Стильні тренчі весни 2021 / Pump Your Style

  • Яскравих відтінків

"Червоні, зелені чи в різнокольорову клітинку – усі варіанти стануть стильним доповненням вашого базового аутфіту. Комбінувати рекомендуємо з речима приглушених кольорів або ж відповідно до готових схем", – йдеться у дописі школи Pump Your Style.


Стильні тренчі весни 2021 / Pump Your Style

  • Вічна класика

Стилістка зазначає, що не обов’язково звертатись до варіантів Burberry, достойні базові моделі в пісочному відтінку можна знайти в мас-маркеті у середньому ціновому сегменті.


Стильні тренчі весни 2021 / Pump Your Style