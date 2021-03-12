Актуальні тренчі 2021: бездоганні вироби, які сподобаються всім
Тренч – незмінна річ гардеробу на початку весни. В пошуках демісезонного верхнього одягу модниці віддають перевагу саме тренчам, адже вони завжди залишається актуальними.
Джерело:школа стилю Pump Your Style
Тренч – це один з елементів верхнього одягу, який є в гардеробі кожної модниці. Він є класикою, тож ніколи не виходить в моди. Носити одну й ту ж модель інколи набридає, тому радимо вам звернути увагу на інші фасони тренчів, які будуть цієї весни актуальними.
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Тенденцію популярності тренчів можна відслідкувати на модних показах, на яких дизайнери представляють найрізноманітніші моделі. Раніше жіночий тренч був одним з елементів ділового стилю, втім вже зараз – це елемент будь-якого стилю: casual, street style, спорт-шик, гранж та багатьох інших.
Тренч чудово поєднується з усім. Унікальна здатність трансформуватися з повсякденного образу в елегантний вечірній аутфіт робить модний плащ універсальним та практичним верхнім одягом. Тренч буде виглядати зовсім невимушено з джинсами і кросівками, а якщо його поєднати з сукнею і підборами, він матиме неймовірно витончений образ.
Усім нам відома класична модель виробу, однак це не єдиний варіант, який можна одягати цієї весни.
Актуальні тренчі 2021
- Шкіряні
Цікавий фініш виробу зможе стати акцентом вашого образу, окрім того, шкіряний тренч ідеальний для дощових днів.
Стильні тренчі весни 2021 / Pump Your Style
- Із елементами деконструкції
"Це той випадок, коли ви точно залишатиметесь в центрі уваги завдяки верхньому одягу. Можливо це буде тренч із накладним жилетом, розрізом на рукаві чи дуже дивним кроєм, у будь-якому разі це виглядатиме цікаво та незвично", – пише стилістка.
Стильні тренчі весни 2021 / Pump Your Style
- Печворк
Обирайте тренч з денімом різних відтінків або ж міксу бавовни та шкіри. Однозначно такий варіант не можна віднести до бази, проте якщо ви в пошуку акцентної моделі – варто придивитись саме до цієї моделі.⠀
Стильні тренчі весни 2021 / Pump Your Style
Стильні тренчі весни 2021 / Pump Your Style
- Яскравих відтінків
"Червоні, зелені чи в різнокольорову клітинку – усі варіанти стануть стильним доповненням вашого базового аутфіту. Комбінувати рекомендуємо з речима приглушених кольорів або ж відповідно до готових схем", – йдеться у дописі школи Pump Your Style.
Стильні тренчі весни 2021 / Pump Your Style
- Вічна класика
Стилістка зазначає, що не обов’язково звертатись до варіантів Burberry, достойні базові моделі в пісочному відтінку можна знайти в мас-маркеті у середньому ціновому сегменті.
Стильні тренчі весни 2021 / Pump Your Style
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