Тренч – незмінна річ гардеробу на початку весни. В пошуках демісезонного верхнього одягу модниці віддають перевагу саме тренчам, адже вони завжди залишається актуальними.

Тренч – це один з елементів верхнього одягу, який є в гардеробі кожної модниці. Він є класикою, тож ніколи не виходить в моди. Носити одну й ту ж модель інколи набридає, тому радимо вам звернути увагу на інші фасони тренчів, які будуть цієї весни актуальними.

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Тенденцію популярності тренчів можна відслідкувати на модних показах, на яких дизайнери представляють найрізноманітніші моделі. Раніше жіночий тренч був одним з елементів ділового стилю, втім вже зараз – це елемент будь-якого стилю: casual, street style, спорт-шик, гранж та багатьох інших.

Тренч чудово поєднується з усім. Унікальна здатність трансформуватися з повсякденного образу в елегантний вечірній аутфіт робить модний плащ універсальним та практичним верхнім одягом. Тренч буде виглядати зовсім невимушено з джинсами і кросівками, а якщо його поєднати з сукнею і підборами, він матиме неймовірно витончений образ.

Усім нам відома класична модель виробу, однак це не єдиний варіант, який можна одягати цієї весни.

Актуальні тренчі 2021

Шкіряні

Цікавий фініш виробу зможе стати акцентом вашого образу, окрім того, шкіряний тренч ідеальний для дощових днів.



Стильні тренчі весни 2021 / Pump Your Style

Із елементами деконструкції

"Це той випадок, коли ви точно залишатиметесь в центрі уваги завдяки верхньому одягу. Можливо це буде тренч із накладним жилетом, розрізом на рукаві чи дуже дивним кроєм, у будь-якому разі це виглядатиме цікаво та незвично", – пише стилістка.



Стильні тренчі весни 2021 / Pump Your Style

Печворк

Обирайте тренч з денімом різних відтінків або ж міксу бавовни та шкіри. Однозначно такий варіант не можна віднести до бази, проте якщо ви в пошуку акцентної моделі – варто придивитись саме до цієї моделі.⠀



Стильні тренчі весни 2021 / Pump Your Style



Стильні тренчі весни 2021 / Pump Your Style

Яскравих відтінків

"Червоні, зелені чи в різнокольорову клітинку – усі варіанти стануть стильним доповненням вашого базового аутфіту. Комбінувати рекомендуємо з речима приглушених кольорів або ж відповідно до готових схем", – йдеться у дописі школи Pump Your Style.



Стильні тренчі весни 2021 / Pump Your Style

Вічна класика

Стилістка зазначає, що не обов’язково звертатись до варіантів Burberry, достойні базові моделі в пісочному відтінку можна знайти в мас-маркеті у середньому ціновому сегменті.



Стильні тренчі весни 2021 / Pump Your Style