Весна цього року дещо затягнулася, але це не привід сумувати. До справжнього тепла залишилося зовсім трохи, тож пора обирати спідницю, яку ви будете вигулювати цього року. Вибір дизайнери представили чималий, тож обирайте з добірки саме ту модель, яка вам найбільше сподобалася.

Навіть, якщо у вашому гардеробі вже є улюблена одиниця, дівчатам ніколи не завадить додати до асортименту ще одну. Та й гріх не придбати ще одну модель, адже їхній вибір просто надзвичайний.

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Дизайнери представили спідниці для сміливих модниці з напівпрозорої тканини і трендові у квітковий принт, які довершать ніжний романтичний верх у вигляді блузи чи базового жакета.

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У наших образах переважають штани та джинси, втім спідницю значно недооцінюють, адже вона чудово поєднується з кросівками, лоферами, гумовими чоботами та чоботами на підборах, а також до неї підходить верхній одяг у вигляді пальта, тренча чи куртки-шкірянки.

Не обмежуйте себе у спідницях цього сезону, додайте до свого образу трішки святковості та елегантності. Обрати цікаву модель для ваших аутфітів вам допоможе добірка актуальних спідниць, які вже носять провідні фешіоністи.

З паєтками (блискітками)

"Варіанти, що для багатьох асоціюються з новорічними корпоративами, будуть особливо популярними цьогоріч у комбінації з кежуальними топами, блейзерами та футболками. Підійде такий аутфіт як на гучну вечірку, так і на прогулянку з подругами", – зазначається в дописі.



Стильні спідниці 2021 року / Фото з інстаграму Pump Your Studio



Стильні спідниці 2021 року / Фото з інстаграму Pump Your Studio

З легких динамічних тканин

Цього року актуально виглядатиме сатин, шовк, батист чи шифон. Крій та стильовий вектор залишаються на ваш вибір. Такі сукні в теплу погоду забезпечуть вам відчуття легкості та свободи.



Стильні спідниці 2021 року / Фото з інстаграму Pump Your Studio



Стильні спідниці 2021 року / Фото з інстаграму Pump Your Studio

Сітчасті

"Доволі незвичний вид спідниць, проте тим і цікавий. Якщо вам набридли шкіряні та денімові варіанти, то саме час для пошуку моделі з "сіткою рибака". Незвичний елемент додасть завершеності образу і однозначно стане родзинкою вашого гардеробу", – пишуть стилісти.



Стильні спідниці 2021 року / Фото з інстаграму Pump Your Studio

Напівпрозорі

Моделі з напівпрозорих матеріалів цього року особливо популярні. Щоб не переграти з відвертістю, поєднуйте такі спідниці з плечовими виробами у стилі кежуал (футболка) чи офіційно-діловому (блейзер).



Стильні спідниці 2021 року / Фото з інстаграму Pump Your Studio

У квітковий принт

"Цей варіант виглядатиме актуально і з жіночними мюлями чи балетками, і з сандалями в чоловічому стилі. Квіти одразу додадуть весняного настрою і нотку романтизму в образ", – йдеться на інстаграм-сторінці.



Стильні спідниці 2021 року / Фото з інстаграму Pump Your Studio

Асиметричні

Асиметричних суконь цього сезону можна знайти безліч – із вирізом, декором, розпіркою чи драпіруванням. Такі спідниці легко можуть стати акцентом в аутфіті і навіть в поєднанні з білою футболкою виглядатимуть доречно та стильно.



Стильні спідниці 2021 року / Фото з інстаграму Pump Your Studio