Актуальні мінішорти в колекціях весна – літо 2021: трендові моделі, які будуть носити всі

До літа залишилось зовсім трохи, тож варто подбати про головний елемент гардероба – шорти. Цього сезону в моді вироби довжини міні, які показали на подіумах чимало дизайнерів. Актуальними влітку будуть шорти з шифону, атласу, бавовни, жакарду, шовку та шкіри.

У цьому сезоні бренди рекомендують носити шорти з подовженими жакетами та піджаками з чоловічого плеча.

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Versace рекомендують стилізувати яскраві шорти з іншими кольоровими елементами гардероба, дотримуючись техніки колорблок.



Трендові шорти весна – літо 2021 / Vogue

Michael Kors у своїй колекції показали з шортами стильний офісний дрес-код. Дизайнер доповнив аутфіт моделі сірою водолазкою та жакетом. Такий look можна приміряти в прохолодну погоду, а в спекотні дні замість водолазки одягнути топ, легку блузу або футболку.



Трендові шорти весна – літо 2021 / Vogue

Ультракороткі шорти також представили у своїх колекціях Emporio Armani і Etro. Моделі з декором та накладними кишенями варто доповнювати трикотажними сорочками або шифоновими блузами.



Трендові шорти весна – літо 2021 / Vogue



Трендові шорти весна – літо 2021 / Vogue

Dior під час показу продемонстрували справжній літній образ, що складається з кроп-топа і міні шортів. Креативна директорка бренду Марія Грація Кюрі радить довершувати флористичний ансамбль шовковою хусткою, масивними сережками та плетеними сандалями.



Трендові шорти весна – літо 2021 / Vogue

Бренд Аlaia також зробили ставку на тваринні принти. Леопардовий total look найкраще супроводити однотонним взуттям без зайвих декоративних елементів.



Трендові шорти весна – літо 2021 / Vogue

Дизайнер Celine Еді Сліман представив шорти зі шкіри. Такий варіант ідеально підійде для міських прогулянок. Їх можна носити з балетками, сандалями, сабо чи туфлями на підборах.



Трендові шорти весна – літо 2021 / Vogue

Креативний директор Saint Laurent Ентоні Ваккарелло створив білизняну естетику, тож шовкові міні шорти пропонує носити з блузами.



Трендові шорти весна – літо 2021 / Vogue