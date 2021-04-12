Актуальні костюми цієї весни, які ви захочете купити: добірка образів від Софії Коельо

Стилістка Софія Коельо кожного дня публікує нові виходи. Дівчина добре знається на трендах, тож на своїх прикладах показує актуальні елементи гардеробу. В інстаграмі дівчини можна знайти чимало аутфітів – від спортивних до класичних. Цього разу ми вирішили розповісти про актуальні костюми, які цього сезону носитимуть всі.

Костюм – річ не лише стильна, але й практична. Класичні костюми можна одягати не лише на офіційні події, але й для буденних прогулянок. А от спортивні костюми виручать завжди, якщо не знаєте, що одягнути.

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Стилістка Софія Коельо, за інстаграм-сторінкою якої стежать понад пів мільйона людей, залюбки демонструє гучні тренди поточного сезону. Окрім цього, модниця вміє чудово стилізувати своє вбрання та на власному прикладі показувати, як можна бездоганно виглядати.

У її арсеналі одягу – жакети, світшоти, джинси, штани, спідниці, лофери, кросівки, сумки та безліч іншого одягу. Найчастіше Софія з’являється у костюмах. Вона любить їх одягати на прогулянки та демонструвати стильні образи. Всі представлені неї костюми – особливо актуальні в цьому сезоні.

Костюм з мініспідниці та вкороченого жакета

Цієї весни в моді жакети до талії. Візуально вони додаватимуть декілька сантиметрів росту, а також виділятимуться на фоні інших фасонів. Модниці найчастіше одягають в пару до вкороченого жакету мініспідницю. Виглядає такий аутфіт досить стильно та привабливо.

На своєму прикладі Софія показала, що костюм коричневого кольору можна заміксувати зі сірим топом, поясною сумкою та чоботах на підборах з гострим носком. Стилістка вкрай рідко розпускає волосся, втім вирішила додати образу розслабленості та ніжності та не обтяжувати його строгими хвостами чи гульками.

Костюм м’ятного кольору

Модниця любить практичний одяг, тож часто одягає спортивні костюми. Цього разу дівчина показала костюм кольору м’яти, що складався з об’ємного худі та широких штанів з розрізами, які цього сезону на піку популярності.

Такий образ Софія застилізувала з білим топом, білою пов’язкою на голові та зеленою сумкою-багетом.

Сірий спортивний костюм

Такий костюм не виходить з моди ніколи. У нього немає часових рамок, адже носити його можна в усі пори року. Навесні такий костюм ідеально впишеться для будь-яких виходів за межі дому.

Одягайте трендовий блейзер, а замість черевиків обирайте кросівки. Для зручності оберіть сумку-бананку та вирушайте на прогулянку парком чи містом.

Трикотажний костюм

В мережі нових обертів набирає трикотажний костюм. Моду на певні елементи гардеробу ми переважно черпаємо з інстаграму, адже саме у своїх профілях модні інфлюенсери показують стильні аутфіти. Раніше трикотажний костюм демонструвала на собі шведська модель Ельза Госк. Не обійшлася без актуального костюма Софія Коельо.

Дівчина обрала молочний трикотажний костюм, що складався з жилета та шортів. Стилісти також зауважують, що модний жилет, який ми раніше звикли поєднувати з сорочками, весною варто носити з базовою білою футболкою. Таким методом скористалася Софія. Її образ довершили молочні гетри, білі лофери та стильна сумка-півмісяць.