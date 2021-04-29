Жоден показ модних дизайнерів не обходиться без появи деніму на моделях. Джинси давно стали не лише базовим елементом гардеробу, але й нашою щоденною необхідністю. Які фасони імениті дизайнери радять носити цього сезону – читайте в матеріалі.

Valentino і Alberta Ferretti радять поєднувати класичні силуети джинсів з богемним верхом. Для Celine і Etro штани стали символами їхньої унікальної естетики.

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Грамотно підібраний фасон джинсів має всі шанси стати вашим улюбленим одягом в гардеробі. Завдяки своїй практичності і зручності модні джинси досить часто стають вибором сучасних модниць та стають головною родзинкою їхнього аутфіту.

У цьому сезоні представлено таке різноманіття джинсів, що кожна дівчина зможе знайти свій ідеальний фасон враховуючи особливості фігури та власні вподобання.

Класичний кльош

Класичний кльош від коліна – головний тренд не лише цього сезону, але й року. Ця проста та універсальна модель, до якої ще не всі звикли, дозволить вам виглядати досить жіночно. Одягайте такі джинси під кросівки, босоніжки чи туфлі-човники. Ідеальним доповненням стане сорочка оверсайз, водолазка, жакет чи романтична блузка.



Актуальні джинси весняно-літнього сезону / Marie Claire

Класичні прямі

Класичні прямі джинси завжди будуть актуальними, адже це усталена база, яку не переб’ють жодні тренди. Valentino зазначає, що основна формула успішного образу навесні полягає в поєднанні ексцентричних блуз з воланами з класичними джинсами.



Актуальні джинси весняно-літнього сезону / Marie Claire

Світлі джинси

У цьому сезоні світлі джинси будуть особливо актуальні. Alberta Ferretti представили на показі силует з 1980-х з його високою посадкою, завужені до низу, з можливістю їх підкотити. Оригінальний пояс на білих чи молочних джинсах підкреслить витонченість виробу.



Актуальні джинси весняно-літнього сезону / Marie Claire

Кольорові джинси

Під час показу весняно-літньої колекції консервативний бренд Chanel здивував своїх шанувальників появою моделі у рожевих джинсах. Вироби розміру оверсайз із завищеною талією поєднуйте з туфлями та кросівками в парі з топами та розстібнутими сорочками.



Актуальні джинси весняно-літнього сезону / Marie Claire

Оригінальні форми

Італійський дух свободи, розслабленості і ексцентричності особливо яскраво відчувається у весняно-літній колекції 2021 бренду Mario Dice. Звертайте увагу на джинси високої посадки, оригінальний кльош та хвилеподібний поділ.



Актуальні джинси весняно-літнього сезону / Marie Claire

Мікс фактур

Dolce & Gabbana пропонують використовувати укорочений варіант класичних джинсів, доповнивши своє творіння не лише асиметричною фактурою, але й дірчастими деталями.

Якщо такий варіант для вас надто сміливий, то обирайте джинси різних кольорів. До прикладу, модель, де одна штанина чорна, а інша біла, виглядатиме досить оригінально.



Актуальні джинси весняно-літнього сезону / Marie Claire

Широкі джинси

Широкі джинси, натхненні естетикою хіпі, в попередньому сезоні представляли Gucci, а тепер цим фасоном захопився модний будинок Etro, який любить використовувати у своїх колекціях надбання індійських народів.

Широкі джинси із симетричними дирками – тренд для сміливих модниць. Міксуйте їх з бомберами, косухами, худі та світшотами оверсайз.



Актуальні джинси весняно-літнього сезону / Marie Claire