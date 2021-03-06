Актуальні джинси 2021: бездоганні моделі, які сподобаються всім

2021 рік підготував нам безліч цікавих моделей, серед яких основну позицію очолюють широкі джинси, які остаточно витіснили вузькі скіні. У 2021 році актуальними будуть класичні прямі, декоровані візерунками, а також вкорочені моделі з підкочуваннями.

У кожному сезоні дизайнери пропонують нам багато нових та цікавих моделей джинсів. У цьому році на модний Олімп виходить справжній денім з натуральної бавовни.

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Хоча тренди і тенденції з сезону в сезон повторюються, новинки завжди всім подобаються завдяки оригінальності та свіжій ідеї.

Саме джинсам – одному з найулюбленіших елементів гардеробу ми завжди радо кажемо: "Так!". Актуальні моделі джинсів мають багато варіантів стилізації образів. Ми одягаємо джинси на відпочинок, чи на роботу, незалежно від віку та типу фігури. Саме тому стилісти виокремили моделі, які найчастіше зустрічатимуться нам на полицях в мас-маркеті.

Взимку джинси чудово виглядають в парі з пуховиком, дублянкою, чи пальтом. Навесні та влітку ідеальним аутфітом вважаються лаконічні джинси та базова біла футболка. Восени джинси стають незамінним атрибутом для образів з куртками-косухами, тренчами та безрукавками.

Актуальні джинси 2021

Прямі джинси – класична і дуже універсальна модель. Таку базову річ простого крою варто мати у своєму гардеробі всім дівчатам.



Актуальні джинси 2021 / Фото з Instagram / @stilnodostupno



Актуальні джинси 2021 / Фото з Instagram / @stilnodostupno

Широкі джинси стали дуже популярними в цьому сезоні і не покинуть провідні позиції у 2021 році. Тренд на цю модель вже набирає обертів.



Актуальні джинси 2021 / Фото з Instagram / @stilnodostupno

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Печворк. Якщо вам складно визначитися з відтінком деніму, то спробуйте варіації з печворком або моделі зі штанинами різних кольорів – від блідо-блакитного до темно-синього деніму.



Актуальні джинси 2021 / Фото з Instagram / @stilnodostupno



Актуальні джинси 2021 / Фото з Instagram / @stilnodostupno

Незвичайний крій. Великий акцент перемістився у верхню частину виробів (косі застібки, защипи "величезні джинси" і т.д.).



Актуальні джинси 2021 / Фото з Instagram / @stilnodostupno

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Підвороти. Вкорочені джинси з підворотами знову набирають популярність.



Актуальні джинси 2021 / Фото з Instagram / @stilnodostupno

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Принти і декор. Якщо ви любите експерименти і незвичайні рішення, то такі варіанти для вас. Варто відзначити, що джинси такого плану будуть виступати акцентом в образі.



Актуальні джинси 2021 / Фото з Instagram / @stilnodostupno

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Вареники. Така модель джинсів знову вривається у моду, і варто зазначити, що цього року ця модель займатиме не останні позиції.

Актуальні джинси 2021 / Фото з Instagram / @stilnodostupno

Кольорові джинси. Джинси класичних відтінків будуть актуальними завжди, але якщо вам захочеться якось різноманітнити свій гардероб, то зверніться до кольорового деніму. Кольорові джинси поєднуйте з базовими відтінками та насиченими кольорами вдаючись до колорблокінгу.



Актуальні джинси 2021 / Фото з інстаграму