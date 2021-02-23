Вже невдовзі ми змінимо свої пуховики та шуби на елегантні та комфортні пальта. У новому сезоні дизайнери зробили акцент на двобортний силует та представили не лише класичні варіації, але й осучаснені.

Двобортні пальта – це актуальна та стильна річ у гардеробі кожної модниці незалежно від сезону. Раніше схожі пальта носила принцеса Діана та Жаклін Кеннеді, а тепер це одна з улюблених речей верхнього одягу в гардеробах Гейлі Бібер, Кеті Голмс та багатьох інших зірок стрітстайлу.

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Двобортне пальто – це ідеальний вараінт для повсякденних зустрічей та офіційних заходів. У колекції весна-літо 2021 дизайнери представили приталені пальта, елегантні зі стилістичними деталями у вигляді золотих ґудзиків, пальта вільного крою з розслабленим стилем.



Трендові пальта весни 2021 / Vogue

У новому сезоні любителі нестандартного крою можуть звернути увагу на пальта з акцентними рукавами. Деякі дизайнери поекспериментували з об’ємом, довжиною та силуетом.

Fendi представили біле пальто з розкльошеними рукавами, Alexander McQueen запропонував силует у вигляді пишних рукавів, подібних до крил метеликів, а Max Mara прикрасили класичне бежеве пальто за допомогою зібраних рукавів біля зап’ястків.



Трендові пальта весни 2021 / Vogue

Трендові пальта весни 2021 / Vogue

Трендові пальта весни 2021 / Vogue

Трендові пальта весни 2021 / Vogue

Трендові пальта весни 2021 / Vogue

Трендові пальта весни 2021 / Vogue

Трендові пальта весни 2021 / Vogue