Для висхідної зірки кінематографу, яка зіграла одну з головних ролей у 1 сезоні серіалу «Гра в кальмара», зйомки для глянцю проходили не вперше. 27-річна дівчина раніше знімалася для таких видань, як Vogue і Harper’s BAZAAR. Також вона дефілювала для найзнаменитіших брендів, серед яких Chanel, Roberto Cavalli, Hermès, Acne Studios, Tod's, Jacquemus і Fendi.

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Для корейського глянцю Хо Ен Чон позувала одразу для трьох обкладинок у вбранні від бренду Saint Laurent. Нещодавно креативний директор бренду Ніколя Жеск’єр запросив знаменитість стати амбасадоркою бренду.

У 2016 році Хо Ен Чон брала участь в показі французького бренду, а у 2017 році знялася у кампанії Ready-to-wear. Тепер знаменитість часто одягається у вбрання від відомого Модного будинку.

В мережі вже з’явилися кадри з фотосесії корейському глянцю Vogue. Акторка позувала перед фотографом у салатовій сукні. Вона також приміряла пишну сукню рожевого кольору, червоний велюровий костюм і плаття в ромбовий принт.

27-річна зірка навіть позувала у фотостудії топлес. Вона прикрила оголені груди руками, продемонструвавши струнке тіло у чорних колготках і туфлях на підборах.



Хо Ен Чон знялася у фотосесії для глянцю Vogue / Фото з інстаграму art8amby



Хо Ен Чон знялася у фотосесії для глянцю Vogue / Фото з інстаграму art8amby



Хо Ен Чон знялася у фотосесії для глянцю Vogue / Фото з інстаграму art8amby



Хо Ен Чон знялася у фотосесії для глянцю Vogue / Фото з інстаграму art8amby



Хо Ен Чон знялася у фотосесії для глянцю Vogue / Фото з інстаграму art8amby



Хо Ен Чон знялася у фотосесії для глянцю Vogue / Фото з інстаграму art8amby