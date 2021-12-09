Дизайнер відзначив, що Atelier – це перша лінія бренду, в якій він реалізував свої найсміливіші дизайнерські ідеї. У неординарних речах складного крою можна з’явитися на червоній доріжці престижної премії або знятись на обкладинці глянсового журналу. Кожен виріб відшивався вручну обмеженим тиражем.

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Основною метою колекції є привернення уваги до питань перероблювання відходів, що наразі є важливим завданням для усіх виробничих галузей.

Назва "ICARIA" відсилає до античного міфу про геніального скульптора Дедала та його сина Ікара. Щоб втекти з острова Крит, Дедал зробив для себе та сина величезні крила, скріплені воском. Будучи вже далеко від острова, Ікар настільки захопився польотом, що забув настанови батька і наблизився до яскравого сонця. Віск на крилах розтанув, пір'я розлетілося й Ікар упав у море.

Вибираючи темою колекції міф про Ікара, я розумів, що основним матеріалом має стати пір'я. Його використано не тільки, як декор, але і як екологічно чистий наповнювач,

– зазначив дизайнер.

Кожен із образів колекції символізує фрагменти міфу. Біла сукня з пуху – алюзія на статуї давньогрецьких богів, якими прославився Дедал. Головні убори з пір'я – переосмислені крила. Пишні спідниці, що світяться зсередини, – нещадне для Ікара сонце. Синій колір – це небо та море.



Також особливе місце в колекції посідають принти: "текуче" чорно-біле оперення птахів – оммаж на роботи Сальвадора Далі, а блакитне небо з хмарами – один із сюжетів бельгійського сюрреаліста Рене Магрітта.

"Ідея створити колекцію одягу "ICARIA" з'явилася для того, щоб привернути увагу нашого споживача до питань перероблювання матеріалів та відходів, що дуже важливі не лише у фешн-сфері, а й у всіх галузях життєдіяльності людини", – стверджує Андре Тан.

Також у ART-колекції з лінійки Atelier створена демократична версія, яку кожен охочий зможе придбати у фірмових магазинах Andre Tan. До неї увійшли: прозорий пуховий жилет, худі, сумка-шопер та кепка.



Андре Тан створив колекцію FW 2021-22 "ICARIA" / Фото з інстаграму дизайнера



Андре Тан створив колекцію FW 2021-22 "ICARIA" / Фото з інстаграму дизайнера



Андре Тан створив колекцію FW 2021-22 "ICARIA" / Фото з інстаграму дизайнера



Андре Тан створив колекцію FW 2021-22 "ICARIA" / Фото з інстаграму дизайнера



Андре Тан створив колекцію FW 2021-22 "ICARIA" / Фото з інстаграму дизайнера



Андре Тан створив колекцію FW 2021-22 "ICARIA" / Фото з інстаграму дизайнера



Андре Тан створив колекцію FW 2021-22 "ICARIA" / Фото з інстаграму дизайнера



Андре Тан створив колекцію FW 2021-22 "ICARIA" / Фото з інстаграму дизайнера