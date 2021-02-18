Гігант спортивного одягу Adidas приєднання до глобальної програми Fur Free Retailer та відмовився продавати вироби з натурального хутра. Зоозахисники відзначили, що Adidas став 1500 брендом, який приєднався до цієї програми.

Adidas не продає продукцію з хутра тварин, втім зобов’язання назавжди відмовитися від хутра покаже всім чітку позицію бренду щодо добробуту тварин.

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Занепокоєння щодо використання хутра тварин продовжує зростати в цілому світі. В останні роки понад десяток європейських країн ввели заборони на виробництво хутра, включаючи Норвегію, Бельгію та Нідерланди. Американський штат Каліфорнія взагалі заборонив продаж хутра в магазинах.

Зобов'язання Adidas – визначне досягнення для програми Fur Free Retailer, яка працює в 25 країнах світу. До списку компаній, що відмовилися від хутра, входять Prada, Gucci, Zara, H&M і багато інших. До програми Fur Free Retailer також долучились українські бренди Andre Tan, Elenareva, Lake Studio, Ksenia Schnaider, BEVZA.

Ми дуже раді вітати гіганта спортивного одягу Adidas як 1500-го бренду, який приєднався до нашої програми! Дотримуючись сьогоднішньої політики відмови від хутра, глобальний спортивний бренд займає чітку позицію щодо захисту тварин,

– йдеться в заяві Fur Free Retailer

We are thrilled to welcome @adidas as the 1500th brand to join our #furfreeretailer program!

While adidas currently does not sell products made of animal fur, today's pledge to permanently renounce fur sees the brand take a clear stand on animal welfare. #AdidasFurFree pic.twitter.com/7pd9fdfiCi — FOUR PAWS (@fourpawsint) February 17, 2021

Компанія Adidas з 2018 року закуповує екологічно чисту бавовну, а з 2024 року планує використовувати перероблений поліестер. У цьому році спортивний бренд випустить перші кросівки, які будуть створені з перероблених матеріалів. Продукція Adidas також збільшує продукцію створену з веганської шкіри.

Прихильниками екохутра стали Ralph Lauren, Armani, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Stella McCartney. Зірки стрітстайлу також виступають за використання екологічного тренду.

Однак такий відомий в цілому світі бренд, як Saint Laurent досі не відмовився від використання хутра. Нещодавно користувачі інстаграму звинувачували бренд у вбивстві тварин після того, як Ентоні Вакарелло зняв рекламу з Кейт Мосс, яка позувала у хутряній шубі.