Fashion-натхнення: 9 весняних образів Леоні Ганне, які ви захочете повторити

Інстаграм німкені Леоні Ганне – справжній клондайк бездоганних образів. Дівчина володіє чудовим смаком у виборі одягу, який напрацьовувала роками, вміє невимушено та органічно позувати, а завдяки високому росту, білявому волоссю та щирій усмішці – приковує увагу всіх стрітстайл-фотографів.

За німецькою інфлюенсеркою стежить в інстаграмі понад 3 мільйони людей, які надихаються її святковими та буденними образами. Профіль Леоні Ганне – справжня скарбниця аутфітів, підгледівши які, можна створити бездоганний образ під будь-яку життєву подію.

Зверніть увагу 6 мікротрендів, які зроблять ваш образ бездоганним

Дівчина любить яскраві кольори та активно використовує для створення образів техніку колорблок. Втім у її гардеробі є також чимало пастельних та базових кольорів, за допомогою яких вона створює цікаві повсякденні аутфіти.

Білявка є однією з найвпливовіших fashion-інфлюенсерок світу. Вона обожнює богемні образи – елегантні та невимушені та створює дорогі аутфіти, які складаються з люксового вбрання. У гардеробі Леоні є всі найзнаменитіші бренди світу.

Колекції її одягу, взуття та сумок може позаздрити будь-яка модниця, адже у неї знайдуться всі новинки та культові моделі відомих марок. Леоні вміє чудово міксувати одяг, взуття, прикраси та сумки, тож саме на таких цікавих образах зупинимося та покажемо на прикладі відомої блогерки 9 весняних образів, які ви захочете повторити.

Чорний + зелений

Спортивний костюм + кепка

Вкорочений жакет + кольорова сумка

Яскравий светр + шкіряні штани

Подовжений салатовий жакет + сумка-хобо

Чорний шкіряний тренч + салатові туфлі

Класичне чорне пальто + джогери

Кепка + чоботи з квадратним носком на підборах

Молочні штани + жакет зі светром зверху