9 бездоганних суконь для червоної доріжки, які представили на Тижні моди в Мілані

Міланський Тиждень моди в цьому сезоні пустував без відомих брендів, таких як Gucci, Bottega Veneta і Versace. Втім з усіх представлених колекцій було на чому зупинитися та обрати найкращі сукні, які ви ще неодноразово побачите на знаменитостях.

Одну з найбільш вражаючих суконь представив бренд Moschino на своєму шоу.

Зверніть увагу Хутро, гігантські тоути та зелений колір: найкращі сумки представлені на Тижні моди в Мілані

Червону максі сукню без бретельок зі шлейфом ззаду та розшитими у всю довжину чорними сердечками презентувала королева бурлеску Діта фон Тіз.



Moschino FW 2021 / L'officiel

Дизайнери не вдавалися до якогось новаторства, тож звернулися до архівів з попередніх сезонів, що слугували їхнім головним натхненням. Однозначним лейтмотивом колекцій можна назвати ностальгію за старим Голлівудом та канонічну жіночність.

На показах дизайнери презентували давно забуті сукні силуету "русалка" та з відкритою лінією плеча. Об'ємні в'язані кокони в дусі ексцентричних 60-х років представив Джонатан Андерсон. Образи, що нагадують ілюстрації французької моди Рене Грюо створив Christian Siriano.

Своїх шанувальників Salvatore Ferragamo здивував футуристичною колекцією, в яку вписали омаж культовому фільму "Метрополіс" – срібне плаття, в якому на подіум вийшла модель з пофарбованим в срібний колір тілом.



Salvatore Ferragamo FW 2021 / L'officiel



Christian Siriano FW 2021 / L'officiel



Salvatore Ferragamo FW 2021 / L'officiel



Alberta Ferretti FW 2021 / L'officiel



JW Anderson FW 2021 / L'officiel



Moschino FW 2021 / L'officiel



Alberta Ferretti FW 2021 / L'officiel



Giorgio Armani FW 2021 / L'officiel