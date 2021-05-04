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До теми Насті Каменських – 34: найпопулярніші кліпи спокусливої співачки

У знаковий для співачки день Fashion 24 розповідає про її стильні образи на музичному шоу "Маска", у якому NK виступила зірковим детективом.

Місяць тому відбувся феєричний фінал шоу. Під час кожного випуску співачка Настя Каменських демонструвала всій країні надзвичайні образи.

Знаменита виконавиця не лише приміряла спокусливі вбрання, але й кардинально змінювала імідж за допомогою перуки. Так, одного разу вона з’явилася перед глядачами із зачіскою каре та гривкою.

NK щоразу дивувала своїми розкішними амплуа. Знаменитість залюбки одягала шкіряні мінісукні, довгі плаття з вирізами та з напівпрозорої тканини, а також епатувала у сукнях з об’ємними воланами.



Незабутні образи NK / Фото з інстаграму "Зірковий шлях"



Незабутні образи NK / Фото з інстаграму "Зірковий шлях"



Незабутні образи NK / Фото з інстаграму "Зірковий шлях"



Незабутні образи NK / Фото з інстаграму "Зірковий шлях"



Незабутні образи NK / Фото з інстаграму "Зірковий шлях"



Незабутні образи NK / Фото з інстаграму "Зірковий шлях"



Незабутні образи NK / Фото з інстаграму "Зірковий шлях"



Незабутні образи NK / Фото з інстаграму "Зірковий шлях"



Незабутні образи NK / Фото з інстаграму "Зірковий шлях"