Італійська мода: 9 найстильніших образів іменинниці К'яри Ферраньї, які можна легко повторити

Італійська модна блогерка, дизайнерка, інфлюенсерка та мама двох дітей К’яра Ферраньї сьогодні, 7 травня, святкує день народження. Знаменитості виповнилося 34 роки. Блогерка веде активне життя, знається на трендах, тож часто публікує стильні образи, які можна легко повторити.

Свій блог К’яра Ферраньї почала вести понад 10 років тому. Тоді, студентка одного з юридичних вишів, виставляла свої образи в соціальну мережу Flickr. Неочікувано вона почала набирати популярність, і тоді вона задумалася про створення власного блогу і втілила мрію в реальність.

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У блозі The Blonde Salad білявка публікувала образи, у яких міксувала принти, створювала незвичайний стиль завдяки легкій недбалості та дотепними виразами обличчя на кадрах.

Зараз за інстаграм-сторінкою К’яри Ферраньї стежить понад 23 мільйони прихильників. Для італійців вона №1 для наслідування, і не лише, адже Ферраньї знають в цілому світі. У інфлюенсерки є власний бізнес, контракти з провідними брендами, багатомільйонні статки та навіть потрапляння в рейтинг найбагатших блогерів в категорії streetstyle за версією журналу Forbes.

К’яра Ферраньї однією з перших вловлює модні тренди, переносячи найцікавіші дизайнерські ідеї з подіумів на вулиці Мілана. У її гардеробі є культові сумки Kelly Bag і Chanel 2.55, остання модель сумки Louis Vuitton Coussin, кепка Ruslan Baginskiy та люксове вбрання від найвідоміших брендів.

Італійська інфлюенсерка любить комфортний одяг, тож найчастіше з’являється перед своєю аудиторію у джинсах та кросівках. Урізноматітнювати аутфіти К’яра любить яскравими жакетами та кольоровими сумками. У знаковий для модниці день Fashion 24 показує її стильні образи, які можна легко повторити.