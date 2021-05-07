Свій блог К’яра Ферраньї почала вести понад 10 років тому. Тоді, студентка одного з юридичних вишів, виставляла свої образи в соціальну мережу Flickr. Неочікувано вона почала набирати популярність, і тоді вона задумалася про створення власного блогу і втілила мрію в реальність.

Читайте також Принцеса змій: К'яра Ферраньї знялася для японської обкладинки Harper’s Bazaar – вишукані образи

У блозі The Blonde Salad білявка публікувала образи, у яких міксувала принти, створювала незвичайний стиль завдяки легкій недбалості та дотепними виразами обличчя на кадрах.

Зараз за інстаграм-сторінкою К’яри Ферраньї стежить понад 23 мільйони прихильників. Для італійців вона №1 для наслідування, і не лише, адже Ферраньї знають в цілому світі. У інфлюенсерки є власний бізнес, контракти з провідними брендами, багатомільйонні статки та навіть потрапляння в рейтинг найбагатших блогерів в категорії streetstyle за версією журналу Forbes.

К’яра Ферраньї однією з перших вловлює модні тренди, переносячи найцікавіші дизайнерські ідеї з подіумів на вулиці Мілана. У її гардеробі є культові сумки Kelly Bag і Chanel 2.55, остання модель сумки Louis Vuitton Coussin, кепка Ruslan Baginskiy та люксове вбрання від найвідоміших брендів.

Італійська інфлюенсерка любить комфортний одяг, тож найчастіше з’являється перед своєю аудиторію у джинсах та кросівках. Урізноматітнювати аутфіти К’яра любить яскравими жакетами та кольоровими сумками. У знаковий для модниці день Fashion 24 показує її стильні образи, які можна легко повторити.