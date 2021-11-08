На десятий щорічний захід завітали Гейлі Бібер, Джаред Лето, Дакота Джонсон, Майлі Сайрус, Біллі Айліш, Каміла Морроне та інші.

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У музей мистецтв LACMA знаменитості прийшли в розкішних сукнях від провідних модних брендів. Ель Фаннінг красувалася в прозорій сукні Gucci з численними вирізами. Співачка Майлі Сайрус продемонструвала на собі тренд на логоманію. Вона прийшла у білому костюмі з надписом бренду Balenciaga.



Розкішні образи знаменитостей на LACMA Art + Film Gala / Фото з Getty Images



Розкішні образи знаменитостей на LACMA Art + Film Gala / Фото з Getty Images

Гейлі Бібер обрала для червоної доріжки білу лаконічну сукню від Saint Laurent, Джаред Лето обрав білосніжний костюм, піджак якого доповнювали рожеві пухнасті рукави.



Розкішні образи знаменитостей на LACMA Art + Film Gala / Фото з Getty Images



Розкішні образи знаменитостей на LACMA Art + Film Gala / Фото з Getty Images

Світська левиця Періс Гілтон та її обранець Картер Реум обрали весільний образ. Білявка обрала розкішну білосніжну сукню, а її бойфренд позував перед камерами в синьому костюмі з метеликом.



Розкішні образи знаменитостей на LACMA Art + Film Gala / Фото з Getty Images

Своїм фантастичним образом вразила публіку Сальма Гаєк. Мексиканська акторка одягнула плаття-бюстьє з градієнтом від Gucci, а її аутфіт доповнювало дорогоцінне кольє.



Розкішні образи знаменитостей на LACMA Art + Film Gala / Фото з Getty Images

Cпівачка Біллі Айліш обрала сукню з прозорими вставками від Gucci. Головна героїня фільму "П'ятдесят відтінків сірого" Дакота Джонсон також обрала сукню від італійського бренду.



Розкішні образи знаменитостей на LACMA Art + Film Gala / Фото з Getty Images



Розкішні образи знаменитостей на LACMA Art + Film Gala / Фото з Getty Images

Дівчина Леонардо Ді Капріо Каміла Марроне обрала чорну довгу сукню від дизайнерки Донателли Версаче.



Розкішні образи знаменитостей на LACMA Art + Film Gala / Фото з Getty Images