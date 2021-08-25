9 модних прийомів скандинавського стилю, якими варто скористатися восени
Джерело:Vogue
Якщо французький стиль всім відомий мінімалізмом та елегантністю, то зі скандинавською модою слід познайомитися ближче. Найвідоміші фешіоністи Швеції чи Данії сповідують естетику контрастів.
Скандинавські дівчата люблять поєднувати жіночу сукню з рукавами-буфами в парі з черевиками на масивній підошві, а шовкову сукню з бейсболкою.
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Секрет скандинавського стилю полягає в тому, що в одному образі можна сміливо міксувати супертренди (банти-стрічки на блузці, хутряні біркенштоки, блузи з коміром та класичний, але розслаблений одяг.
9 модних прийомів скандинавок
Total look
Cкандинавські модниці люблять створювати образ в одному кольорі. Матильда Джерф з радістю виходить на прогулянку у бузковій футболці та джинсах, а Анне Джогансе квітковий синій костюм поєднує з панамою, що виконана в техніці кроше.
Стильні елементи гардероба скандинавського стилю / Фото Vogue
Батькові кросівки
Скандинавська зірка стрітстайла Перніль Тейсбек каже, що залюбки поєднує кросівки з сукнями чи офісним образом, тож радить цієї осені дістати з полиць сірі New Balances та доповнювати ними свої аутфіти.
Стильні елементи гардероба скандинавського стилю / Фото Vogue
Об’ємні сукні
Пиша сукня – найвідоміший предмет скандинавського гардероба. Останні кілька років скандинавські бренди створюють рукави-ліхтарики, створюючи сукні, що нагадують лялькове вбрання.
Стильні елементи гардероба скандинавського стилю / Фото Vogue
Жакети
Скандинавські дівчата вміють вирізнятися з-поміж усіх, навіть якщо дуже люблять класичні чорні жакети. На прогулянку вони обирають від червоного лакового жакету до бірюзового та яскраво-жовтого.
Стильні елементи гардероба скандинавського стилю / Фото Vogue
Пальто
Місцеві модниці відкладають на задній план тренчі та класичні бежеві пальта, оскільки заявляють про себе яскравими пальтами. Вони віддають перевагу шкіряним тренчкотам у стилі печворк, голубому пальто зі штучним хутром та довгому в’язаному кардигану.
Стильні елементи гардероба скандинавського стилю / Фото Vogue
Чоботи на масивній підошві
Скандинавки обожнюють взуття на масивній підошві. Вони їх чудово доповнюють до подовжених жакетів, кашемірових пальт та коричневих тренчів.
Стильні елементи гардероба скандинавського стилю / Фото Vogue
Блузки з коміром
Блузки скандинавських дівчат – це справжній сільський шик з гіперболізованими широкими шлярками на комірі.Одягають вони такі стильні вироби під сарафани або заправляють у мініспідницю.
Стильні елементи гардероба скандинавського стилю / Фото Vogue
В’язані жилети
Жилети, светри і трикотажні поло були основою скандинавського гардероба до того часу, як вони перекочували в гардероби американців. Восени додавайте у свої гардероби в’язану річ з об’ємним силуетом або цікавим малюнком - барвистою смугою або градієнтним мохером.
Стильні елементи гардероба скандинавського стилю / Фото Vogue
Довгі шарфи
Дуже теплий аксесуар, який захищає від холоду – це ідеальний спосіб додати яскравості осіннім аут фітам.
Стильні елементи гардероба скандинавського стилю / Фото Vogue