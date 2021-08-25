Скандинавські дівчата люблять поєднувати жіночу сукню з рукавами-буфами в парі з черевиками на масивній підошві, а шовкову сукню з бейсболкою.

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Секрет скандинавського стилю полягає в тому, що в одному образі можна сміливо міксувати супертренди (банти-стрічки на блузці, хутряні біркенштоки, блузи з коміром та класичний, але розслаблений одяг.

9 модних прийомів скандинавок

Total look

Cкандинавські модниці люблять створювати образ в одному кольорі. Матильда Джерф з радістю виходить на прогулянку у бузковій футболці та джинсах, а Анне Джогансе квітковий синій костюм поєднує з панамою, що виконана в техніці кроше.



Стильні елементи гардероба скандинавського стилю / Фото Vogue

Батькові кросівки

Скандинавська зірка стрітстайла Перніль Тейсбек каже, що залюбки поєднує кросівки з сукнями чи офісним образом, тож радить цієї осені дістати з полиць сірі New Balances та доповнювати ними свої аутфіти.



Стильні елементи гардероба скандинавського стилю / Фото Vogue

Об’ємні сукні

Пиша сукня – найвідоміший предмет скандинавського гардероба. Останні кілька років скандинавські бренди створюють рукави-ліхтарики, створюючи сукні, що нагадують лялькове вбрання.



Стильні елементи гардероба скандинавського стилю / Фото Vogue

Жакети

Скандинавські дівчата вміють вирізнятися з-поміж усіх, навіть якщо дуже люблять класичні чорні жакети. На прогулянку вони обирають від червоного лакового жакету до бірюзового та яскраво-жовтого.



Стильні елементи гардероба скандинавського стилю / Фото Vogue

Пальто

Місцеві модниці відкладають на задній план тренчі та класичні бежеві пальта, оскільки заявляють про себе яскравими пальтами. Вони віддають перевагу шкіряним тренчкотам у стилі печворк, голубому пальто зі штучним хутром та довгому в’язаному кардигану.



Стильні елементи гардероба скандинавського стилю / Фото Vogue

Чоботи на масивній підошві

Скандинавки обожнюють взуття на масивній підошві. Вони їх чудово доповнюють до подовжених жакетів, кашемірових пальт та коричневих тренчів.



Стильні елементи гардероба скандинавського стилю / Фото Vogue

Блузки з коміром

Блузки скандинавських дівчат – це справжній сільський шик з гіперболізованими широкими шлярками на комірі.Одягають вони такі стильні вироби під сарафани або заправляють у мініспідницю.



Стильні елементи гардероба скандинавського стилю / Фото Vogue

В’язані жилети

Жилети, светри і трикотажні поло були основою скандинавського гардероба до того часу, як вони перекочували в гардероби американців. Восени додавайте у свої гардероби в’язану річ з об’ємним силуетом або цікавим малюнком - барвистою смугою або градієнтним мохером.



Стильні елементи гардероба скандинавського стилю / Фото Vogue

Довгі шарфи

Дуже теплий аксесуар, який захищає від холоду – це ідеальний спосіб додати яскравості осіннім аут фітам.



Стильні елементи гардероба скандинавського стилю / Фото Vogue