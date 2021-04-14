9 бездоганних образів іменинниці Жозефін Скрівер, які можна легко повторити: фото

14 квітня данській моделі Жозефін Скрівер виповнилося 28 років. Одна з найпопулярніших "ангелів" Victoria's Secret підкорила чимало подіумів. Знаменитість дефілювала на показах найзнаменитіших брендів, втім у повсякденному житті вона одягається стильно та просто, а її образ може повторити кожна модниця.

У знаковий для манекенниці день Fashion 24 розповідає про її стильні образи, які модель показує прихильникам у своєму інстаграмі. За особистою сторінкою Жозефін стежить понад 6 мільйонів підписників, тож її аутфітами надихаються чимало фанатів.

Цікаво Бежевий жакет – найкраща інвестиція у весняний гардероб: стильний образ показує Ельза Госк

У 2011 році Скрівер дебютувала у модельній кар’єрі. На Тижні моди у Нью-Йорку вона взяла участь в показі Calvin Klein. Поява на подіумі стрункої та красивої моделі стала тріумфальною. Згодом вона отримала безліч пропозицій від різних брендів. Манекенниця брала участь в показах Gucci, Dolce & Gabbana, Balenciaga, Chanel, Yves Saint Laurent і Valentino.

У 23-річному віці модель стала новим "ангелом" білизняного бренду Victoria's Secret. Під час нового показу модель з'явиться у видовищному вбранні, повністю усипаним стразами Swarovski. Відтоді зірка стала ще знаменитішою. Її почали запрошувати для реклами одягу, білизни, одягу, на різноманітні фотосесії та зйомки для глянців.

Жозефін любить стильно одягатися, втім в період пандемії її виходи стали рідкісними. У буденному житті дівчина віддає перевагу практичному та зручному одягу. Вона створює образи, які можна легко повторити.

Fashion 24 зібрав найкращі аутфіти Жозефін Скрівер, якими можна надихнутися та легко повторити.