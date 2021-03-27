Fashion-натхнення: 8 весняних образів Алісії Родді, які ви захочете повторити

Британка Алісія Родді широко популярна на просторах інстаграму. Дівчина майже щодня публікує стильні образи, якими надихається понад 1 мільйон користувачів.

Стиль трендсеттерки Алісії Родді можна описати двома словами – діловий та спортивний. Дівчина легко поєднує ультракороткі сукні з кросівками, а спортивні еластичні костюми із задоволенням поєнує з жакетами.

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Модниця показує десятки способів, як носити жакети різних кольорів, худі, тренчі, широкі штани, популярні косинку, панаму та бейсболку.

Інстаграм Алісії – справжній скарб стильних аутфітів. Уважніше придивившись до образів та надихнувшись ними, можна скласти для себе look, який підійде для буденних виходів, прогулянок з друзями, чи навіть першого побачення.

Британка дуже любить аксесуари, тожу кожен її образ довершений численними прикрасами, сумкою, окулярами та головним убором.

Стильна інфлюенсерка Алісія Родді вміє легко поєднати базові предмети гардеробу, обожнює чарівні та ефектні образи та не боїться стильних експериментів, адже вони у неї виходять просто неперевершеними.

Промоніторивши особисту сторінку Алісії в інстаграмі, Fashion 24 зібрав 8 неймовірних образів, які вас точно підкорять і ви захочете повторити.

Жакет + спортивні штани

Джемпер + велосипедки

Худі + сумка-багет

Тренч + широкі джинси

Водолазка + подовжений жакет

Світшот + широкі джинси

Шкіряний тренч + панама

Світлий тренч + шкіряні штани