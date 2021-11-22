8 способів відсвіжити чорний образ: акцентні елементи гардероба, які вам сподобаються

Чорний одяг завжди залишається популярним незалежно від того, створюєте ви буденний чи святковий образ. За допомогою чорного вбрання можна створити безліч модних образів, якщо грамотно додати акцентні деталі.

Найбільшою перевагою чорного кольору є те, що будь-яку фігуру він зробить візуально стрункішою і підтягнутою. Модниці використовують чорний у верхньому одязі, у светрах, штанах, взутті та аксесуарах.

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Втім, як би ми всі не любили чорний колір, його варто розбавляти яскравими деталями, щоб він не виглядав занадто похмуро.

Сумка

Чорний одяг можна легко розбавити сумкою яскравого кольору, яка легко вийде на перший план. Світлі відтінки аксесуару легко поєднуються з чорним кольором. Біла сумка вдало пом’якшить вигляд, додаючи романтичних ноток в образ.



Ефектні образи total black з акцентними деталями / Фото з інстаграму

Наручний годинник

У темних речах добре виражені теплі тони. Для чорного одягу, крім прикрас, також потрібний годинник, особливо якщо він також золотих або бронзових відтінків.



Ефектні образи total black з акцентними деталями / Фото з інстаграму

Біле взуття

Найуніверсальніше поєднання кольорів – чорне і біле. Для спортивного стилю вибирайте білі кросівки чи черевики. Якщо ви хочете створити враження елегантності, поєднуйте чорний одяг з білими чи бежевими туфлями на підборах.



Ефектні образи total black з акцентними деталями / Фото з інстаграму

Яскраве взуття

Якщо ви не боїтеся яскравих кольорів, то розбавляйте свій образ модними неоновими чоботами. Таке взуття одразу приверне увагу оточуючих.



Ефектні образи total black з акцентними деталями / Фото з інстаграму

Світла сорочка

Сорочка та жакет доволі часто використовується в образах. Відмінний спосіб створити контраст – одягнути світлу сорочку під чорний жакет. Такий аутфіт також чудово підійде для офісного стилю.



Ефектні образи total black з акцентними деталями / Фото з інстаграму

Сонцезахисні окуляри

Окуляри – чудове доповнення до будь-якого образу. Білі, золоті або яскраві оправи підкреслять ваш добрий смак і зроблять акцент на обличчі.



Ефектні образи total black з акцентними деталями / Фото з інстаграму

Светр зав’язаний на плечах

Модні блогери останнім часом показують стильні образи із додаванням светру поверх жакета. До чорного образу обирайте сірі, бежеві або пастельні тони, які додадуть правильні акценти.



Ефектні образи total black з акцентними деталями / Фото з інстаграму

Головний убір

Щоб урізноманітнити свій образ, обирайте шапки чи панами яскравих кольорів. У теплу погоду можете зробити ставку на стильні бейсболки.



Ефектні образи total black з акцентними деталями / Фото з інстаграму