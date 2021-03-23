8 пар культових кросівок, які не виходять з моди

Кросівки назавжди оселилися в наших гардеробах, а деякі з них стали справжніми культовими класичними моделями, які ніколи не вийдуть з моди та завжди будуть актуальними.

Комфорт та зручність у світі моди зайняли чільне місце, а змішання стилів стало улюбленим прийомом багатьох модниць. Тепер у гардеробі кожної дівчини можна знайти чимало кросівок різних кольорів, фасонів та брендів.

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Втім серед всього різноманіття одного з найзатребуваніших видів взуття, оселилися декілька пар, які всі ми чудово знаємо. Якщо ви не полюєте за останніми новинками кросівок і бажаєте знайти універсальну модель до будь-якого вбрання, то 8 пар кросівок представлених у добірці, стилісти радять носити поза часом та трендами.

Adidas Gazelle

Це взуття є однією з найвідоміших моделей бренду Adidas, історія яких тягнеться ще з 1960-х років. Adidas Gazelle настільки всім сподобалися, що бренд забезпечив безперервне виробництво цього взуття і досі.

Деякі представники модної індустрії зазначають, що кросівки названі на честь Вільми Рудольф, американської спринтерки, яка виграла три золоті медалі в кросівках Adidas на Олімпійських іграх 1960 року в Римі і отримала прізвисько "Чорна газель".

Це перша модель кросівок Adidas, що зроблена із замші. У той час кросівки робили виключно зі шкіри.



Культові моделі кросівок, які досі актуальні / FWD

Nike Cortez

Кросівки Nike Cortez були випущені у 1972 році, розробленими тренером з легкої атлетики Біллом Бауерманн. У цьому ж році їх вперше представили під час Олімпійських ігор.

Найбільш впізнаваними ці кросівки зробив фільм про Фореста Гампа, де герой отримує в подарунок новеньку пару і біжить в них.

За минулі роки ця модель зазнала деяких змін та почала виготовлятися зі шкіри, замші та оригінального нейлону.



Культові моделі кросівок, які досі актуальні / FWD

Adidas Stan Smiths

Модель кросівок із зеленим логотипом на язичку та кольоровою деталлю на заднику вперше з’явилася у 1963 році. Хорст Дасслер, син засновника Adidas Адольфа Дасслера, вирішив, що для гри в теніс потрібне взуття з міцної гладкої шкіри замість взуття з тканини, в якій в той час спортсмени виходили на корт.

Через декілька років після релізу кросівки були названі Robert Haillet в честь зірки французького тенісу, який представляв кросівки аж до свого виходу на пенсію в 1971 році.

Бажаючи утримати високі продажі, Adidas почали шукати нове обличчя для культових кросівок і зупинили свій вибір на Стенлі Роджері Сміті – тодішньому тенісисті №1 у світі.



Культові моделі кросівок, які досі актуальні / FWD

Reebok Club C 85

У 1980-х роках бренд Reebok представив ряд кросівок для тренажерного залу, кортів і бігових доріжок. Модель Club C 85 витримала випробування часом за останні 30 років і є справжньою класикою кежуал кросівок 80-х років.



Культові моделі кросівок, які досі актуальні / FWD

Reebok Classic Leather 50151

В кінці 1980-х років шкіра Classic стала символом стилю, особливо у фірмовій білій шкірі. Доступна ціна та багатофункціональний силует зробили її незамінною в будь-якій колекції кросівок.

У Великобританії поява Classic Leather збіглося зі зростаючою популярністю музичного напрямку герідж і танцювальної музики кінця 1990-х. Для молоді, яка присвячувала ночі танців під улюблені треки, кросівки Classic Leather стали ідеальним взуттям.

Культові моделі кросівок, які досі актуальні / FWD

Puma Cali

Поява цих кросівок відсилається ще до громадянської війни в США. Жінки із заходу Сполучених Штатів, чиї чоловіки перебували на фронті, не могли управляти важкою технікою і не мали сили, необхідної для з'єднання всіх частин взуття. Таким чином, вони розробили модель, яку можна було створити на простий стьобальній машині.



Культові моделі кросівок, які досі актуальні / FWD

Puma Carina L

Carina L – універсальна модель від бренду Puma. Верхня частина Carina створена в спортивному ретро-стилі та натхненна образами пляжних містечок Каліфорнії 80-х років. Існує кілька кольорів цієї моделі з різною підошвою і деталлю на верхній частині.

Культові моделі кросівок, які досі актуальні / FWD

New Balance 574

З початку свого існування New Balance зарекомендували себе новаторами і лідерами ринку. У 1988 році вони представили культову модель кросівок, яка не втрачає своєї популярності досі. Модні інфлюенсери залюбки доповнюють свої стильні образи кросівками New Balance 574.

Культові моделі кросівок, які досі актуальні / FWD