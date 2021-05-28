Сумка – найулюбленіший аксесуар дівчат. Кожна модниця має чималу колекцію сумок на всі випадки життя та до всіх можливих образів.

Цікаво Тренд літа – спортивні сандалі на липучках: як їх носять зірки стрістайлу

Модні сумки осінньо-зимового сезону багато в чому схожі на вироби з весняно-літніх колекцій, втім дизайнери представили свіжі новинки. Серед найбажаніших осінніх сумок опинилися тоути, плюшеві вироби, у стилі диско, із замками та багато інших.

Тоут

Стилісти зазначають, що об’ємна сумка тоут – найкраща інвестиція сезону осінь-зима 2021/2022. Бренди Hermès, Fendi і The Row представили містку сумку в класичних коричнево-чорних тонах.



Актуальні сумки сезону осінь – зима 2021/22 / Vogue



Актуальні сумки сезону осінь – зима 2021/22 / Vogue

Ланцюги

Сумки з ручками-ланцюжками, які зараз популярні, не втрачатимуть своїх провідних позицій в наступному сезоні. Восени варто лише звернути увагу на ланцюжки яскравих кольорів, які представили Ports 1961. Така сумка ідеально підійде до яскравого теплого шарфа.



Актуальні сумки сезону осінь – зима 2021/22 / Vogue



Актуальні сумки сезону осінь – зима 2021/22 / Vogue

Плюшеві сумки

"Найприємніша тенденція осені – це сумки з пухнастою і м’якою текстурою, які можна притиснути до тіла, як собаку-терапевта", – пише видання Vogue. Celine і Tod's представили варіанти з короткою шерстю, а Miu Miu, Prada, JW Anderson і Chloé зробили ставку на кудлате штучне хутро.



Актуальні сумки сезону осінь – зима 2021/22 / Vogue



Актуальні сумки сезону осінь – зима 2021/22 / Vogue

Багатозадачні сумки

Восени в моду увійдуть з сумки з численними кишенями, відділеннями для пляшки води та маленькими мішечками для губної помади. Max Mara показали на моделі сумку, яку треба одягати на стегна.



Актуальні сумки сезону осінь – зима 2021/22 / Vogue



Актуальні сумки сезону осінь – зима 2021/22 / Vogue

У стилі диско

Дизайнери для нового сезону представили сумки декоровані, розшиті лелітками й скляними намистинами. Gucci презентували мінодьєр у формі серця, який вже восени доповнюватимуть свої розкішні аутфіти зірки стрітстайлу.



Актуальні сумки сезону осінь – зима 2021/22 / Vogue



Актуальні сумки сезону осінь – зима 2021/22 / Vogue

Міні і максі

Бренд Marni створив сумку, у якій поміститься все, що ви забажаєте. Chanel, Moschino і Versace запропонували сумку, у якій ви зможете покласти антисептик, захисну маску і кредитну картку.



Актуальні сумки сезону осінь – зима 2021/22 / Vogue



Актуальні сумки сезону осінь – зима 2021/22 / Vogue

Замки

Навісні замки у новому сезоні повертаються на застібки й ручки. Метью Вільямс запровадив їх у Givenchy відсилаючись до замочків на Мосту мистецтв у Парижі, що їх вішають закохані. Вже восени сумки із навісними замками стануть трендовим елементом образу.



Актуальні сумки сезону осінь – зима 2021/22 / Vogue



Актуальні сумки сезону осінь – зима 2021/22 / Vogue

Оновлена класика

Фанати моди вирішили відмовитися від постійно мінливих модних тенденцій та інвестувати кошти в позачасове майбутнє. Саме тому лідери модних будинків повернулися на осінні подіуми. Не лише бренди прагнуть відродити свої улюблені моделі, але й модниці хочуть поєднувати свої образи з культовими моделями.



Актуальні сумки сезону осінь – зима 2021/22 / Vogue



Актуальні сумки сезону осінь – зима 2021/22 / Vogue