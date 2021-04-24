8 бездоганних суконь від українських дизайнерів: найкращий вибір

Україна має чим пишатися! У нас є безліч мальовничих місць для відпочинку, талановиті письменники, відомі музиканти і дизайнери – одяг яких носять світові знаменитості – від Джіджі Хадід до Мадонни.

Колекції одягу наших дизайнерів – актуальні, оригінальні та трендові. Перелічити найкращих митців просто нереально, адже брендів, які представляють якісний та стильний одяг на українській модній арені стає все дедалі більше.

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Одяг від українських дизайнерів обирають такі зірки, як Ірина Шейк, Мей Маск, Селін Діон, Белла Хадід, Джіджі Хадід, Карді Бі, Майлі Сайрус, Pink, Кетрін Зета Джонс та багато інших.

Сьогодні пропонуємо вашій увазі 8 українських брендів, у яких можна знайти ідеальну весняну сукню.

Anna October

Дизайнерка Анна Октябрь представила одну з найчуттєвіших колекцій сезону. Вона вміло грає елементами спідньої білизни, поєднуючи їх з фірмовими елементами.

Зверніть увагу на голубу довгу сукню на тонких бретельках з сексуальним вирізом на спині. Саме така сукня вважається зараз гарячим трендом.



Стильні сукні від українських дизайнерів / Vogue

BEVZA

Світлану Бевзу називають головною мінімалісткою української моди. Понад 10 років у своїх колекціях вона не використовує жодних складних декоративних прийомів.

Дизайнерка досягає wow-ефекту після тонкого розуміння, що її клієнтці потрібно сьогодні. Чорна сукня з вирізами на стегнах з колекції весна – літо 2021 ідеально це ілюструє.



Стильні сукні від українських дизайнерів / Vogue

Marianna Senchina

Бренд Marianna Senchina цього сезону представив колекцію навіяну романтичним настроєм. Створюючи вбрання дизайнерка занурилася у безтурботні 1960-ті. У підсумку вийшла кокетлива сукня, у якій можна навіть піти під вінець.



Стильні сукні від українських дизайнерів / Vogue

GUDU

Український бренд GUDU найкраще працює зі строгим кроєм, підкресленою лінією плеча та вузькою талією. Дизайнерка Лаша Мдінарадзе своїм принципам не зраджує з сезону в сезон.

У новій колекції весна – літо 2021, вона представила інтерпретацію жакетів, перетворивши їх на сукню з хвилястим подолом.



Стильні сукні від українських дизайнерів / Vogue

A.M.G.

Дизайнерка Олена Беттяр для весняно-літньої колекції створила сукню ніжного бузкового відтінку – одного з ключових відтінків цієї весни. У динаміці асиметричний крій робить цей виріб дуже привабливим.



Стильні сукні від українських дизайнерів / Vogue

POUSTOVIT

У новій колекції Ліля Пустовіт зробила квітковий принт головним, і не прогадала, адже квіткові сукні зараз ультрапопулярні. Особливо ніжною виглядає молочна сукня з ніжним розсипом квітів на світлому тлі.



Стильні сукні від українських дизайнерів / Vogue

Atelier Handmade

Сукня з нової колекції Atelier Handmade попри свою довжину – абсолютно невагома. Її можна одягати весною на прогулянки та в літню пору, в ній абсолютно не відчуватиметься спека, адже бренд працює з органічними матеріалами.



Стильні сукні від українських дизайнерів / Vogue

The Coat by Katya Silchenko

Катя Сільченко створила сукню, яка була б доречною у найрізноманітніших життєвих ситуаціях. Шкіряна мінісукня пісочного відтінку впишеться в будь-які ситуації.



Стильні сукні від українських дизайнерів / Vogue