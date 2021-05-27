8 бездоганних образів іменинниці Лілі-Роуз Депп: чарівні фото

27 травня донька знаменитих акторів Ванесси Параді та Джонні Деппа святкує день народження. Лілі-Роуз Депп виповнилося 22 роки. У своєму юному віці дівчина вже встигла стати амбасадоркою люксового бренду, постійною гостею паризького Тижня моди, знялася на обкладинках глянців та стала героїнею багатьох фільмів.

З 15 років донька популярних акторів стала гостею червоних доріжок. У житті красуня обирає аутфіти в стилі 90-х, однак для червоних доріжок частіше вибирає ефектні сукні або комплекти, які підкреслюють її струнку талію.

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Попри те, що ріст дівчини далекий від модельного (лише 160 сантиметрів), вона змогла себе розкрити не лише перед об’єктивами фотокамер та знятися для десятків обкладинок найвідоміших глянців, але й дефілювати на показі Chanel.

Лілі-Роуз Депп зачарувала Карла Лагерфельда ставши у 2015 році його музою. Він запросив 16-річну красуню стати обличчям популярного французького бренду. Ставши наймолодшим обличчям бренду, донька зіркових батьків взяла участь у зйомках рекламної кампанії аромату Chanel No.5 L'Eau.

Згодом дівчину запросили такі популярні видання як Love, Vogue France, ELLE France, Vogue UK, Vogue Japan для зйомок у фотосесіях, тож за кілька років модельної кар’єри 22-річна знаменитість може похизуватися чималим досягненням.

Найчастіше для червоних доріжок та виходів у світ Лілі-Роуз Депп обирає вбрання від бренду Chanel. У дівчини є безліч суконь, костюмів та жакетів від улюбленої марки. Юна зірка любить одягнути сукні з глибоким вирізом або продемонструвати плоский живіт, втім її образи ніколи не виглядають зухвало. Скоріше модні експерименти знаменитості частіше викликають захоплення, ніж осуд.

Найкращі виходи Лілі-Роуз Депп



Стильні виходи Лілі-Роуз Депп / Фото з Pinterest



Стильні виходи Лілі-Роуз Депп / Фото з Pinterest



Стильні виходи Лілі-Роуз Депп / Фото з Pinterest



Стильні виходи Лілі-Роуз Депп / Фото з Pinterest



Стильні виходи Лілі-Роуз Депп / Фото з Pinterest



Стильні виходи Лілі-Роуз Депп / Фото з Pinterest



Стильні виходи Лілі-Роуз Депп / Фото з Pinterest



Стильні виходи Лілі-Роуз Депп / Фото з Pinterest