76-річна Гелен Міррен вийшла на подіум під час показу L'Oréal Paris: вражаючий образ

Популярний косметичний бренд L'Oréal Paris у рамках Тижня моди у Парижі провів свій четвертий показ Le Défilé L’Oréal Paris у підтримку прав жінок. На шоу запросили чимало знаменитостей, але найбільше глядачів вразила на подіумі поява 76-річної акторки Гелен Міррен.

3 жовтня пройшов показ знаменитого бренду в Parvis des Droits de L'Homme – місці, де була вперше прийнята Загальна декларація прав людини.

Дивіться також Ельза Госк захопила цікавим образом у рожевій сорочці та штанах у зміїний принт: яскраве фото

Головна тема заходу – розширення прав і можливостей жінок. Бренд L'Oréal Paris прагне надавати підтримку жінкам в усьому світі. Ця головна цінність, що лежить в основі філософії бренду, далі втілюється в навчальній програмі Stand Up Against Street Harassment, розробленої для боротьби проти домагань в громадських місцях і надання жінкам можливості вільно переміщатися без страху.

76-річна актриса Гелен Міррен, яка стала зіркою показу – прихильниця природного старіння. Знаменитість з’являється на червоних доріжках з мінімальним мейкапом та просить не ретушувати її зморшки. Втім для показу візажисти зробили для зірки незвичний образ.

Акторка постала перед камерами з масивними чорними стрілками та коричневими губами. Гелен Міррен вийшла на подіум у чорному костюмі з паєтками, що складався з приталеного жакета і штанів.

Зухвалий образ доповнили босоніжки чорного кольору на масивній підошві, зібраний пучок та масивні сережки.



Гелен Міррен на показі L'Oréal Paris / Фото з Getty Images



Гелен Міррен на показі L'Oréal Paris / Фото з Getty Images

Окрім популярної знаменитості, для глядачів ще однією несподіванкою було побачити на показі зірку серіалу "Гра престолів" Миколу Костера-Вальдау, який прославився роллю Джеймі Ланістера зі своєю донькою Філіппою.



Микола Костер-Вальдау зі своєю донькою / Фото з Getty Images