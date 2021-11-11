Вперше модель та дієтологиня Мей Маск відвідала Україну у 2017 році. Тоді вона приїхала в рамках бізнес-конференції. Мама мільярдера та засновника Tesla і Space X цього року знову повернулася до Києва.

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Під час другого приїзду модель та письменниця презентувала власну книгу "Жінка, яка має план". Окрім цього, вона мала виступ на закритому заході, отримавши запрошення від бізнесвумен та засновниці міжнародної платіжної системи LEO Альони Шевцової. Також Мей Маск зустрілася з Галиною Падалко директоркою з комунікацій видавництва Vivat.

На зустріч знаменитість одягнула довгу синю сукню з плісированими вставками та глибоким розрізом на нозі. Ефектна сукня від української дизайнерки Надії Дзяк коштує понад 10 тисяч гривень. Мей зробила стильну зачіску, насичений макіяж в коричневих тонах та доповнила образ чорними черевиками. Її образ довершував бежевий клатч Dior з монограмою бренду.

Коли я познайомилась з моїми українськими видавцями, то була сповнена хвилювання. Їм вдалося перекласти мою книгу, видати її, а потім зробити бестселером під час пандемії,

– написала Мей Маск у своєму інстаграмі.

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Мей Маск позує у сукні від українського бренду Nadya Dzyak