7 трендових речей, які зроблять вас зіркою стрітстайлу: фото

Стиль зірок стрітстайлу завжди вирізняється з-поміж інших особливою помпезністю, помноженою на трендову складову. В хід йдуть останні новинки, які представили дизайнери на тижнях моди та аксесуари, які вдало довершують аутфіт.

Вуличний стиль вже давно став масштабною модною течією. Зірки стрітстайлу часто нехтують загальноприйнятими правилами, показуючи у своїх образах повну свободу вибору комбінацій та поєднань.

Зверніть увагу Образ для прогулянки, вечора та пляжу: 5 варіантів, як стильно носити білу сорочку

Streetstyle – це змішання різноманітних тенденцій, пропущені крізь призму власного стилю. Образи вуличної моди складаються з невимушеності, комфорту, зручності та переплетення різних елементів спортивного, повсякденного та інших стилів. Які елементи гардероба допоможуть вам створити стрітстайл-образ – читайте далі.

Джинси з низькою посадкою

Цього року завищену талію витіснили джинси з низькою посадкою з нульових, яка нерідко демонструє спідню білизну. Джинси із заниженою талією з додаванням трендового кроп-топу створюють стильний тандем.

Кроп-топ

Літо 2021 року просто неможливо уявити без кроп-топу. Він дозволяє створити неймовірну кількість образів з джинсами, штанами, спідницями, бермудами та велосипедками. Також популярними цього сезону є бюстьє – асиметричні, корсетного типу, з витонченими зав’язками та повітряними рукавами-ліхтариками.

Жакет оверсайз

Маскулінний жакет з чоловічого плеча надовго оселився у жіночому гардеробі. Будь-який сучасний образ важко уявити без цього сучасного елемента гардероба. Зараз ми жакет одягаємо з костюмними штанами, джинсами, шортами та спідницями. Число поєднань образів із жакетом просто нескінченне, тому цей виріб точно має бути у вашій шафі.

Ланцюжок на шию

Золотистий чи сріблястий ланцюжок на шиї не покидає нас вже кілька сезонів. Воно є одним із найбажаніших аксесуарів та справжній мастхевом вуличної моди. Найкраще такий ланцюжок виглядає з верхом в непомітних тонах, який не перетягує увагу від акцентної деталі образу.

Хустинка на голову

Цього сезону список трендових аксесуарів поповнила хустинка.Така ефектна деталь образу не лише захищає від сонячних променів, але й слугує прекрасним доповненням до стилізації аутфіту.

Хустинка на голові чудово поєднується з джинсами, штанними костюмами та сукнями. Образ з косинкою можна довершити сонцезахисними окулярами в дусі Одрі Гепберн.

Корсет

Створити спокусливий та сексуальний образ цього сезону допоможе корсет. Якщо він раніше був деталлю спідньої білизни, то зараз він трансформувався у повноцінний елемент гардероба. Влітку стилісти радять носити корсет з джинсами, спідницями, накинувши зверху за бажанням жакет.

Яскрава сумка

Повноцінний гардероб складно уявити без такого необхідного аксесуара, як сумка. Це літо пропонує модницям багато яскравих кольорів, без яких неможливо обійтися. Обирайте сумки-багети, стьобану або на ланцюжку. Головне правило – ваша сумка має бути яскравою та стати головною родзинкою вашого образу.