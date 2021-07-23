Вуличний стиль вже давно став масштабною модною течією. Зірки стрітстайлу часто нехтують загальноприйнятими правилами, показуючи у своїх образах повну свободу вибору комбінацій та поєднань.

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Streetstyle – це змішання різноманітних тенденцій, пропущені крізь призму власного стилю. Образи вуличної моди складаються з невимушеності, комфорту, зручності та переплетення різних елементів спортивного, повсякденного та інших стилів. Які елементи гардероба допоможуть вам створити стрітстайл-образ – читайте далі.

Джинси з низькою посадкою

Цього року завищену талію витіснили джинси з низькою посадкою з нульових, яка нерідко демонструє спідню білизну. Джинси із заниженою талією з додаванням трендового кроп-топу створюють стильний тандем.

Кроп-топ

Літо 2021 року просто неможливо уявити без кроп-топу. Він дозволяє створити неймовірну кількість образів з джинсами, штанами, спідницями, бермудами та велосипедками. Також популярними цього сезону є бюстьє – асиметричні, корсетного типу, з витонченими зав’язками та повітряними рукавами-ліхтариками.

Жакет оверсайз

Маскулінний жакет з чоловічого плеча надовго оселився у жіночому гардеробі. Будь-який сучасний образ важко уявити без цього сучасного елемента гардероба. Зараз ми жакет одягаємо з костюмними штанами, джинсами, шортами та спідницями. Число поєднань образів із жакетом просто нескінченне, тому цей виріб точно має бути у вашій шафі.

Ланцюжок на шию

Золотистий чи сріблястий ланцюжок на шиї не покидає нас вже кілька сезонів. Воно є одним із найбажаніших аксесуарів та справжній мастхевом вуличної моди. Найкраще такий ланцюжок виглядає з верхом в непомітних тонах, який не перетягує увагу від акцентної деталі образу.

Хустинка на голову

Цього сезону список трендових аксесуарів поповнила хустинка.Така ефектна деталь образу не лише захищає від сонячних променів, але й слугує прекрасним доповненням до стилізації аутфіту.

Хустинка на голові чудово поєднується з джинсами, штанними костюмами та сукнями. Образ з косинкою можна довершити сонцезахисними окулярами в дусі Одрі Гепберн.

Корсет

Створити спокусливий та сексуальний образ цього сезону допоможе корсет. Якщо він раніше був деталлю спідньої білизни, то зараз він трансформувався у повноцінний елемент гардероба. Влітку стилісти радять носити корсет з джинсами, спідницями, накинувши зверху за бажанням жакет.

Яскрава сумка

Повноцінний гардероб складно уявити без такого необхідного аксесуара, як сумка. Це літо пропонує модницям багато яскравих кольорів, без яких неможливо обійтися. Обирайте сумки-багети, стьобану або на ланцюжку. Головне правило – ваша сумка має бути яскравою та стати головною родзинкою вашого образу.