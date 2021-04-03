За інстаграм-стилісткою Софією Коельо стежить понад пів мільйона людей. Дівчина вміє стильно одягатися та залюбки вигулює гучні тренди сезону. Трендсеттерка досить часто демонструє вбрання із мас-маркету, тож її аутфітами надихаються безліч модниць.

Софія Коельо – справжня експертка в галузі базового гардероба. Вона вміло комбінує кольорові палітри, прості силуети та супермодні деталі.

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Образи Софії Коельо здаються простими та геніальними водночас. Дівчина легко поєднує незвичні прийоми, а прихильники одразу розпізнають її унікальний стиль. Португальська стилістка чудово себе зарекомендувала серед провідних трендсеттерів, тож на її образи звертають такі імениті видання як Vogue, Elle, Harper’s Bazaar та інші.

Модниця добре знається на монохромному вбранні та знає, як грамотно підкреслити кожну деталь. Кожен новий вихід стилістки Софії Коельо хочеться роздивлятися, адже вона вміє добре з простих базових речей створити красиві аутфіти.

Fashion 24 пропонує зупинитися на стильних образах Софії Коельо та показати на прикладі відомої блогерки 7 весняних образів, які ви захочете повторити.

Косинка + високі чоботи на підборах

Широкі джинси + кардиган

Мініспідниця плісе + біла сорочка

Білий total look

Cвітшот оверсайз + спортивні штани

Джинси + топ + сорочка оверсайз

Довга сукня + шкіряний жакет + лофери