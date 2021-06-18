7 нових мікротрендів літа, які носять головні модниці інстаграму

Тренди – поняття дуже швидкоплинне. У модних глянцях можна чітко простежити, як у цій рубриці постійно з’являються нові елементи гардероба, які активно приміряють на собі інфлюенсери. Що зараз особливо припало модницям до душі – дивіться у добірці.

Стильні інфлюенсери – це не просто новомодний англіцизм, а конкретний інструмент брендів, чи окремих елементів гардеробу в боротьбі за популярність.

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Модні зірки інстаграму вже давно стали агентами та популяризаторами впливу. Ті речі, які вони приміряють на собі, за деякий час хочуть приміряти більшість модниць.

За інстаграм-сторінками стильних дівчат стежать мільйони прихильників. До прикладу, німецька блогерка Леоні Ганне зі своєю 3-мільйонною аудиторією є для своїх фанатів авторитетом і безумовним лідером думки.

"Інфлюенсери схожі на новий каталог", – каже дизайнерка білизни Тайлін Нгуєн. За її словами, дивитись на стильних зірок інстаграму набагато простіше, ніж зайти в магазин з цілою купою речей на полицях, які ви не знаєте, і з цього самостійно складати образ.

Що вже активно одягають фешіоністи та пропагують у своїх профілях – дивіться у добірці.

Крабики

Крабики для волосся з нашого дитинства стали особливим мікротрендом цього літа. Цей аксесуар знову повернувся в моду, щоб надати вашій зачісці свіжий вигляд.

Мікросумка

Попри те, що сумки розміру оверсайз набирають популярності, маленькі сумочки ще продовжують утримувати позиції. Такі сумки регулярно демонструють у своїх образах модні інфлюенсери.

Гола спина

Тренд на голу спину захопив багатьох прихильниць красивого вбрання. Образ з оголеною спиною завжди виглядає чуттєво та спокусливо. Цього літа вам точно треба придбати кроп-топ, водолазку чи сукню з оголеними плечима.

Зелений колір

Цього сезону соковитий яскраво-зелений колір побив усі рекорди. Будь-який елемент гардероба – жакет, сорочка, штани, сукня, сумка чи взуття допоможуть вам бути найстильнішою модницею.

Купальник кроше

Цього літа інфлюенсери починають носити в’язаний купальник кроше. Такий купальник вже приміряли багато знаменитостей, тож він точно забезпечить вам незабутній образ на пляжі.

Гострий носок

Взуття з гострим носком ненадовго заховалося в тінь, а тепер знову повернулося до нас, відтіснивши в сторону свого супротивника – квадратний носок. Обираючи балетки цього літа можете знову звертати увагу на загострений носок.

Розрізи на одязі

Цього сезону дизайнери вирішили прикрасити одяг різноманітними розрізами у всіх доступних місцях – на грудях, талії та стегнах. Сукні з вирізами вже оселилися в гардеробах багатьох стрітстайл-модниць.