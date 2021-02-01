День народження Жасмін Тукс: 7 неймовірних суконь "ангела" Victoria's Secret
Знаменита американська модель та "ангел" Victoria's Secret Жасмін Тукс сьогодні святкує день народження. Манекенниці виповнилося 30 років. Якими сукнями під час світських виходів модель запам'яталася найбільше – дивіться у нашій добірці.
Джерело: 24 канал
Жасмін Тукс добре відома всім представникам fashion-індустрії та тим, хто інтенсивно цікавиться життям моделей.
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У грудні 2016 року її фото в найдорожчому купальнику в світі за 4 мільйони доларів, облетіло увесь світ.
Жасмін Тукс представляє Fantasy Bra на шоу в 2016 році / Фото з інстаграму
З цього періоду американська модель стала ще впізнаванішою. В дитинстві Тукс захоплювалася волейболом, футболом та гімнастикою, а також, як і кожна дівчинка, мріяла про модний подіум.
Почала вона свою кар’єру дуже рано – у 15 років, а в 19 років підписала свій перший серйозних комерційний контракт. У свої 30 років екзотична красуня представляє одне з найкращих модельних агентств IMG models, а вже зовсім скоро стане дружиною. Нещодавно власник додатку Snapchat Хуан Давид Борреро зробив Жасмін освідчення. Невдовзі зіркова пара почне підготовку до весілля.
Знаменитості вже давно диктують тренди в інстаграмі, а їхні образи завзято повторюють їхні фанати. За особистим профілем моделі стежить понад 4 мільйони людей. Модель любить ділитися з прихильниками стильними аутфітами, але окрім цього показує чимало світлин своєї стрункої фігури.
Втім у день народження манекенниці Fashion 24 вирішив зосередити свою увагу на її бездоганних виходах та згадати найкращі сукні, в яких вона з’являлася на світських подіях.
Найкращі виходи Жасмін Тукс
Бездоганний світський вихід Жасмін Тукс / Getty Images
Бездоганний світський вихід Жасмін Тукс / Фото з Pinterest
Бездоганний світський вихід Жасмін Тукс / Фото з Pinterest
Бездоганний світський вихід Жасмін Тукс / Фото з Pinterest
Бездоганний світський вихід Жасмін Тукс / Фото з Pinterest
Бездоганний світський вихід Жасмін Тукс / Фото з Pinterest
Бездоганний світський вихід Жасмін Тукс / Фото з Pinterest
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