Знаменита американська модель та "ангел" Victoria's Secret Жасмін Тукс сьогодні святкує день народження. Манекенниці виповнилося 30 років. Якими сукнями під час світських виходів модель запам'яталася найбільше – дивіться у нашій добірці.

Джерело: 24 канал

Жасмін Тукс добре відома всім представникам fashion-індустрії та тим, хто інтенсивно цікавиться життям моделей.

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У грудні 2016 року її фото в найдорожчому купальнику в світі за 4 мільйони доларів, облетіло увесь світ.



Жасмін Тукс представляє Fantasy Bra на шоу в 2016 році / Фото з інстаграму

З цього періоду американська модель стала ще впізнаванішою. В дитинстві Тукс захоплювалася волейболом, футболом та гімнастикою, а також, як і кожна дівчинка, мріяла про модний подіум.

Почала вона свою кар’єру дуже рано – у 15 років, а в 19 років підписала свій перший серйозних комерційний контракт. У свої 30 років екзотична красуня представляє одне з найкращих модельних агентств IMG models, а вже зовсім скоро стане дружиною. Нещодавно власник додатку Snapchat Хуан Давид Борреро зробив Жасмін освідчення. Невдовзі зіркова пара почне підготовку до весілля.

Знаменитості вже давно диктують тренди в інстаграмі, а їхні образи завзято повторюють їхні фанати. За особистим профілем моделі стежить понад 4 мільйони людей. Модель любить ділитися з прихильниками стильними аутфітами, але окрім цього показує чимало світлин своєї стрункої фігури.

Втім у день народження манекенниці Fashion 24 вирішив зосередити свою увагу на її бездоганних виходах та згадати найкращі сукні, в яких вона з’являлася на світських подіях.

Найкращі виходи Жасмін Тукс



Бездоганний світський вихід Жасмін Тукс / Getty Images



Бездоганний світський вихід Жасмін Тукс / Фото з Pinterest



Бездоганний світський вихід Жасмін Тукс / Фото з Pinterest



Бездоганний світський вихід Жасмін Тукс / Фото з Pinterest



Бездоганний світський вихід Жасмін Тукс / Фото з Pinterest



Бездоганний світський вихід Жасмін Тукс / Фото з Pinterest



Бездоганний світський вихід Жасмін Тукс / Фото з Pinterest